Aziende e sostenibilità ambientale: pratiche di valorizzazione delle competenze Green

Nell’ambito del progetto TREE – Training and Resources to Enable a green Era finanziato dal Programma ERASMUS+ 2021-2027, coordinato da AdIM Srl in partenariato con le organizzazioni AiNP-Agencia Internacional New Project (Spagna) e Zeus Consulting (Grecia), il giorno 26 marzo 2024 alle ore 18:00 si terrà un workshop on-line sulle competenze green trasversali utili alla transizione ecologica in atto.

L’incontro vuole coinvolgere e mettere a confronto esperti, aziende o professionisti della sostenibilità al fine di conoscere le migliori pratiche già implementate nella riduzione dell’impatto ambientale e miglioramento delle competenze green dei lavoratori.

In tale contesto si cercherà di comprendere come il tema della sostenibilità è affrontato in ambito imprenditoriale, aziendale e consulenziale, indagando in particolare sui seguenti fattori:

valore dato alla sostenibilità ambientale e come questa influenza i modelli di business;

valore dato alla sostenibilità ambientale e come questa influenza i modelli di business; gestione e valorizzazione delle risorse umane alla luce del bisogno crescente di competenze green;

gestione e valorizzazione delle risorse umane alla luce del bisogno crescente di competenze green; storie di successo o best practices relative alla valorizzazione e integrazione di competenze green e pratiche sostenibili.

Il tema è di grande attualità e viene affrontato dai partner allo scopo di sostenere le persone in cerca di lavoro e i lavoratori nell’acquisizione di competenze specifiche essenziali per lavorare come professionista nell’ambito della sostenibilità.

Il progetto in corso di attuazione ha tra gli obiettivi principali anche quello di condividere le migliori pratiche e conoscenze per combattere il cambiamento climatico e accelerare la transizione ecologica.

Il workshop sarà un’occasione per far emergere le difficoltà che incontrano le imprese nel reperire risorse umane con adeguate competenze green trasversali in grado di contribuire ad uno sviluppo aziendale responsabile e sostenibile, in linea con i principi dettati dal Green Deal che, come è noto, mira ad avviare l’UE sulla strada di una transizione verde, con l’obiettivo ultimo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

WORKSHOP ONLINE

26 marzo 2024 ore 18:00

Clicca per accedere all’evento