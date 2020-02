Terrore in Germania, uomo uccide 11 persone in due bar. Trovato poi suicida in casa

Il movente degli attacchi non è ancora stato chiarito del tutto dalle autorità tedesche. Al momento è in corso un’indagine per capire chi fosse l’assassino e quali motivazioni folli lo hanno spinto a tanto.La polizia ha confermato che il sospettato con ogni probabilità si sarebbe suicidato. Secondo il maggiore giornale tedesco, il tabloid Bild , l’attentatore sarebbe un cittadino tedesco con licenza regolare per il porto d’armi. Decine di munizioni e caricatori di diverse armi sono stati trovati nella sua auto.

Sempre secondo la Bild, l’uomo apparteneva ad un gruppo estremista di destra e avrebbe lasciato una lettera di confessione correlata da un video. La lettera conterrebbe pesanti minacce di sterminio di massa per tutti quei popoli che hanno invaso la Germania negli ultimi anni. Tuttavia queste informazioni non sarebbero ancora state confermate dalle autorità tedesche. I procuratori federali tedeschi, che indagano su crimini tra cui il terrorismo , hanno preso il controllo del caso. Un portavoce della polizia ha comunque confermato all’agenzia di stampa AFP che gli omicidi quasi sicuramente potrebbero avere un movente di natura xenofoba.

Cosa sappiamo delle sparatorie?

I bar Shisha sono luoghi in cui le persone si riuniscono per fumare una pipa conosciuta come shisha o narghilè. Tradizionalmente si trovano nei paesi mediorientali e asiatici, ma sono diventati popolari in molte altre parti del mondo, soprattutto in Germania dove la multiculturalità è l’integrazione è molto alta.Le sparatorie hanno immediatamente scatenato una caccia all’uomo durata circa sette ore, la polizia tedesca inizialmente era convinta che gli attentatori fossero almeno due.