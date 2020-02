Sociale, a Roma il primo laboratorio di pratiche narrative applicate

Assistenti sociali, il primo marzo si terrà a Roma un laboratorio per apprendere “l’arte di ricominciare” con 8 crediti formativi. Una formazione continua sempre più innovativa sulle basi dell’esperenziale. Un laboratorio per apprendere l’ arte di ricominciare. Ogni giorno, per ognuno di noi, inizia un nuovo capitolo. Senti che la tua vita è arrivata a un punto morto? Vuoi ricominciare da capo e cambiare qualcosa? Hai l’impressione di essere come Bill Murray nel film Ricomincio da capo, in cui il protagonista rivive in continuazione lo stesso identico giorno? Ricominciare da capo è una sfida che incute timore, ma ciascuno di noi merita di vivere la vita che desidera. Ecco un innovativo laboratorio per assistenti sociali per aiutare le persone a ricominciare. Le pratiche narrative applicate nascono in Spagna, e traggono origine dalle teorie della Gestalt e offrono un percorso di crescita personale e professionale con dinamiche psicologiche giocose. Sono rimasti ancora pochi posti disponibili . 50 euro quota iscrizione. 20 euro per disoccupati. Qui per iscriversi http://www.issas.org/2020/02/ 05/laboratoriopna/