Ciclone bomba con neve e gelo epocale tra USA e Canada: le ultime notizie

Gli Stati Uniti e il Canada stanno affrontando una grave ondata di maltempo, nota come “Ciclone bomba“, che ha causato la proclamazione dello stato di emergenza in sette stati americani. La tempesta di neve è stata amplificata dal rinforzo del vortice polare canadese, portando a temperature record estreme in Wyoming, con temperature fino a -57°C. Le condizioni meteorologiche estreme possono essere pericolose e può essere importante prepararsi adeguatamente e seguire le raccomandazioni delle autorità locali per proteggere la propria sicurezza e quella degli altri.

Le nevicate intense hanno colpito anche la zona a nord di New York, causando cancellazioni di voli e altri disagi. Gli esperti meteorologici hanno definito questa tempesta “Snow Apocalypse” e un evento di tale portata non si vedeva da almeno una generazione. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avvertito la popolazione di fare attenzione e seguire le raccomandazioni delle autorità locali, sottolineando che si tratta di una situazione seria e non di una semplice nevicata. La tempesta è accompagnata da venti forti che soffiano nel Midwest e nel Nord-Est, raggiungendo punte di velocità di oltre 100 km/h, e provocano tempeste di neve con il cosiddetto effetto del lago, che scarica grandi quantità di neve sul Michigan e sulla parte occidentale dello stato di New York. È importante prepararsi adeguatamente e seguire le raccomandazioni delle autorità locali per proteggere la propria sicurezza durante queste condizioni meteorologiche estreme.

Sembra che l’ondata di gelo improvvisa in Nord America stia causando un brusco calo delle temperature, con un crollo di 20-30°C in pochi minuti in alcune zone. Ad esempio, il Wyoming ha visto un calo da +6°C a -16°C in soli 55 minuti, mentre a Dallas, in Texas, le temperature sono scese sotto i -10°C. Anche in Oklahoma c’è stato un crollo di 30°C, con le temperature che sono passate da +7°C a -23°C in circa 90 minuti. Queste condizioni meteorologiche estreme possono essere pericolose e è importante prepararsi adeguatamente e seguire le raccomandazioni delle autorità locali per proteggere la propria sicurezza.