Tale e Quale Show 2020, Carlo Conti annuncia i concorrenti

Carlo Conti ha annunciato su Instagram i nomi dei 10 protagonisti per la nuova edizione di “Tale e Quale Show”, in partenza venerdì 18 settembre nella prima serata di Raiuno. A differenza degli anni scorsi, il numero di famosi in gara dunque diminuisce da 12 a 10, probabilmente per la concomitanza del talent vip tersicoreo “Ballando con le stelle”, slittato in autunno causa pandemia. Come nelle edizioni precedenti, resta l’eguale ripartizione tra uomini e donne, nella fattispecie 5 anziché 6.

Tale e Quale Show: A rappresentare le donne nella nuova stagione saranno:

Barbara Cola – nota per aver duettato con Gianni Morandi nel brano “In amore”, secondo a Sanremo 1995 così come concorrente del talent per meteore musicali “Ora o mai più” lo scorso anno

– nota per aver duettato con Gianni Morandi nel brano “In amore”, secondo a Sanremo 1995 così come concorrente del talent per meteore musicali “Ora o mai più” lo scorso anno Francesca Manzini – imitatrice, nota grazie alla sua partecipazione ad “Amici Celebrities”, che l’ha portata a condurre per una settimana “Striscia la Notizia” con Gerry Scotti. Nello stesso tg satirico, ha prestato voce e volto all’imitazione deepfake di Mara Venier

– imitatrice, nota grazie alla sua partecipazione ad “Amici Celebrities”, che l’ha portata a condurre per una settimana “Striscia la Notizia” con Gerry Scotti. Nello stesso tg satirico, ha prestato voce e volto all’imitazione deepfake di Mara Venier Carmen Russo – famosa showgirl e ballerina per diversi programmi. All’annuncio del suo nome, diversi utenti sui social già immaginano una sua imitazione di Raffaella Carrà nel celebre “Tuca Tuca”, accompagnata dal marito, proprio come nel pezzo originale.

– famosa showgirl e ballerina per diversi programmi. All’annuncio del suo nome, diversi utenti sui social già immaginano una sua imitazione di Raffaella Carrà nel celebre “Tuca Tuca”, accompagnata dal marito, proprio come nel pezzo originale. Carolina Rey – conduttrice e attrice con diverse esperienze sia televisive che teatrali, attualmente inviata per il programma mattutino estivo di Raiuno “C’è tempo per…”;

– conduttrice e attrice con diverse esperienze sia televisive che teatrali, attualmente inviata per il programma mattutino estivo di Raiuno “C’è tempo per…”; Giulia Sol – cantante e attrice con un fitto curriculum teatrale già alle spalle.

Invece, la quota maschile in Tale e Quale Show sarà composta da:

Francesco Paolantoni – noto e stimato comico di origine napoletana;

– noto e stimato comico di origine napoletana; Luca Ward – attore e doppiatore. Famoso è il suo doppiaggio di Massimo Decimo Meridio nel film cult “Il Gladiatore”.

– attore e doppiatore. Famoso è il suo doppiaggio di Massimo Decimo Meridio nel film cult “Il Gladiatore”. Sergio Muniz – modello e attore teatrale, noto anche per aver vinto la seconda edizione de “L’isola dei famosi” nel 2003;

– modello e attore teatrale, noto anche per aver vinto la seconda edizione de “L’isola dei famosi” nel 2003; Virginio – vincitore di Amici 10 nella sezione canto su Annalisa, ora autore per i maggiori interpreti italiani, quali Laura Pausini, Raf, Chiara, Lorenzo Fragola.

– vincitore di Amici 10 nella sezione canto su Annalisa, ora autore per i maggiori interpreti italiani, quali Laura Pausini, Raf, Chiara, Lorenzo Fragola. Pago – conosciuto per la hit estiva “Parlo di te”, datata nel 2005, ma soprattutto per le burrascose partecipazioni ai reality vip “Tempation Island” l’anno scorso e all’ultima edizione “Grande Fratello Vip”, contrassegnate dal tira e molla con la sua compagna Serena Enardu

Apprendendo i nomi del cast, gli utenti sui social si sono subito rivelati delusi dalle scelte. Tale asserzione è suffragabile, comparando i partecipanti alla nuova edizione solamente con quelli della precedente, senza scorrere nelle annate ancora più addietro. Infatti, si può ravvisare come siano presenti concorrenti dalle caratteristiche comuni:

adv

Una reduce di “Ora e mai più” 2019 contro i due della scorsa edizione (Davide De Marinis e Jessica Morlacchi); Un “recupero” dalla precedente edizione del Grande Fratello Vip (con la stessa società di produzione esterna del talent Rai, ossia Endemol Shine Italy), ovvero Pago nel 2020 e Francesco Monte nel 2019 (già concorrente del GF Vip nell’autunno 2018);Il comico, altra tipologia di concorrente presente in gran parte delle edizioni – Francesco Paolantoni vs Gigi e Ross più David Pratelli; Ed infine l’attore famoso per le sue doti da doppiatore – Luca Ward vs Francesco Pannofino