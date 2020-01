Sul raccordo Avellino-Salerno attivi tre autovelox in più

Da mesi la notizia era nota, ma dalla giornata di giovedì 16 gennaio 2020, entrano in funzione tre nuovi autovelox, impiantati lungo il raccordo autostradale Salerno-Avellino in entrambe le direzioni.Prima che venisse disposto il collocamento di altri tre rilevatori, ne era già presente uno, attivo in direzione Salerno, tra Solofra e Montoro Nord. Sulla medesima direttrice, uno dei nuovi dispositivi è stato posizionato all’altezza dello svincolo di Serino (km 24,400). In direzione Avellino, invece, il primo dispositivo di velocità è stato collocato tra Montoro Nord e Solofra (km 17,800), mentre il secondo è stato posto tra i Comuni di Serino e Atripalda (km 27,400).Data la presenza di questi strumenti elettronici, si raccomanda agli automobilisti di rispettare il limite di velocità stabilito, ossia 80 km/h, onde evitare sanzioni amministrative e decurtazione di punti dalla propria patente di guida. Resta il fatto che i limiti di velocità andrebbero rispettati con o senza la presenza di dispositivi limitanti, onde evitare incidenti stradali. Non sono mancate le proteste di molti cittadini che quelle strade le percorrono quotidianamente. Il disagio, amplificato soprattutto sui social non verte in maniera particolare sull’installazione degli autovelox, piuttosto sulle pessime condizioni del manto stradale, che, a detta degli automobilisti dovrebbe ricevere maggiori manutenzioni.