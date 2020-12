Sanremo 2021, Amadeus annuncia la presenza fissa di Ibrahimovic

Arrivano novità ufficiali, annunciate da Amadeus, per la prossima edizione di Sanremo. Al termine della conferenza stampa per la serata di Capodanno, il conduttore ha lanciato la notizia bomba sulla presenza di un famoso calciatore. “Ufficializzo la presenza di Zlatan Ibrahimovic in tutte le sere.

Non salterà una partita del Milan (nonostante sia in programma mercoledì 3 marzo, giorno della seconda serata, il match Milan-Udinese, ndr). Da interista, ci ho provato! Questa è una notizia importante per chi segue Sanremo da ogni parte del mondo”. Vista la natura del personaggio, è facile immaginare scambi di battute sulla rivalità sportiva con il mattatore del Festival Fiorello, di fede interista come l’amico Amadeus.

Altro nome fisso per l’intera edizione è poi Achille Lauro, su cui il conduttore ha già affermato che stia preparando cinque “quadri” (esibizioni musicali ad alto livello). Sin da ora, è già alta l’attenzione sulle performance del cantante romano, passato alla storia nella scorsa edizione per i suoi momenti vistosi – prima apparizione ispirata a San Francesco, il bacio con il chitarrista Boss Doms e l’abbigliarsi alla maniera della regina inglese Elisabetta I.

Svelata parte della squadra al centro di tutta l’edizione, spazio anche ai nomi delle figure femminili, che affiancheranno il direttore artistico per una o più serate, similarmente allo scorso anno. In tale novero rientra Elodie – già in gara nel 2017 e nel 2020, definita dal ravennate “una ragazza con tante qualità”, nonché “”Ha un pubblico fortissimo, è bella, spiritosa, divertente, ironica”. Al momento, invece, sono tra le papabili Anna Tatangelo – indiscrezione fornita dalla testata Il Messaggero, nonché la regina italiana del twerking Elettra Lamborghini, secondo i rumors di Tvblog.

Le voci, tuttavia, non riguardano solo le donne, ma anche gli uomini. A tal riguardo, è data per molto probabile la presenza di Gerry Scotti, unico tra i grandi conduttori tv al momento a non aver mai calciato il proscenio ligure. Su Jovanotti, grande amico del duo Amadeus-Fiorello e nome gettonato sin dall’anno scorso, le trattative sembrano invece ancora in corso.

Nel corso dell’occasione, non sono mancati accenni sull’ipotesi, fortemente criticata degli ultimi giorni, di utilizzare la nave Costa Smeralda di Costa Crociere come nave “quarantena” per ospitare 500 persone, che fungerebbero da pubblico fisso per l’intera kermesse.

Sul tema, nei giorni scorsi si erano dichiarati contrari sia il sindaco di Sanremo, Alberto Banchieri, per timori di ripercussioni negative sull’indotto, che il segretario per la Commissione di Vigilanza Rai Michele Anzaldi, ritenendo irrispettosa tale proposta, in quanto, di fatto, aggirerebbe le restrizioni imposte al mondo dello spettacolo.

In risposta alle polemiche, ha affermato Amadeus, “Tutta l’area di Sanremo verrà riorganizzata data la situazione pandemica, compresa l’Area della Sala Stampa impensabile riproporla a causa dei possibili assembramenti. L’idea della nave è una idea bellissima per mettere in sicurezza le 500 persone che saranno al Teatro Ariston. Dobbiamo essere bravissimi a mettere in sicurezza tutta l’area e anche le persone presenti all’Ariston con precisi protocolli sanitari. La nave è una ‘bolla’ che consentirebbe con tutti i controlli e tamponi di garantire la presenza del pubblico per 5 giorni. Cast, giornalisti e discografici occuperanno gli alberghi di Sanremo, anche per loro garantiremo i tamponi e i controlli sanitari.”

I concorrenti in gara

Frattanto che si va a completare la scaletta per le cinque serate, previste da martedì 2 a sabato 6 marzo 2021, sono già noti i nomi dei cantanti in gara, insieme ai titoli delle rispettive canzoni.