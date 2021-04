Ritorna Top 10 su Raiuno con Carlo Conti

Dopo l’edizione della scorsa estate, torna su Raiuno Top 10, il varietà-quiz sui gusti degli italiani, condotto da Carlo Conti. Il programma sarà in onda in prima serata da venerdì 23 aprile per sei settimane ed è prodotto in collaborazione con Banijay Group.

Rispetto alla stagione precedente, quando lo show ha rappresentato un primo segnale di ripresa dopo il lockdown, lo spettacolo vedrà una scenografia più ricca, con ballerini ad animare il palcoscenico e la presenza di 18 ragazzi come pubblico, a cui i famosi potranno rivolgersi in aiuto. Pur con queste novità, lo show manterrà le sue caratteristiche preminenti: la sfida a squadre su classifiche di svariato genere.

Nella prima puntata, a contendersi la vittoria nell’individuazione delle diverse preferenze saranno due schieramenti, da una parte parteciperanno Christian De Sica, Massimo Boldi e Nancy Brilli; mentre dall’altra gareggeranno Loretta Goggi, Paola Minaccioni e Cesare Bocci.

I personaggi famosi, ogni settimana, si sfideranno a indovinare graduatorie di ogni genere, nel segno dell’attualità e della memoria: “‘hit parade’ musicali (impreziosite da video e dai protagonisti dei brani), classifiche del cinema e dello spettacolo, della moda e dei consumi degli ultimi 60 anni, ma anche sondaggi su gusti e abitudini, manie e piccoli difetti degli italiani”. Proprio la tipologia di raggruppamenti sarà arricchita da apposite graduatorie ad hoc, come ha spiegato Fabrizio Iacovella, CEO Banijay Italia, durante la conferenza stampa di presentazione del programma. Come di consueto, prima di cimentarsi nelle singole graduatorie, verrà proiettato un filmato con gli avvenimenti più significativi nell’annata oggetto di domanda. La squadra ad aver totalizzato più punti sarà dichiarata vincitrice.

Come accaduto lo scorso anno, i vip ospiti fuori gara forniranno proprie classifiche oppure i rispettivi successi potranno essere oggetto di domanda, situazioni che si verificheranno anche nel corso del primo appuntamento. Come dichiarato da Carlo Conti in conferenza, “Giorgia ci dirà la sua classifica di canzoni preferite mentre su Rita Pavone, ci sarà la classifica dei suoi successi più venduti”.