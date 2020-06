Rimanere connessi anche in vacanza è possibile grazie alla connessione internet via radio

Rimanere connessi anche in vacanza è possibile grazie alla connessione internet via...

Gite fuori porta e weekend lunghi al mare o in montagna, iniziano finalmente le prime vacanze estive anche se con alcune restrizioni e accorgimenti. Tra la primavera e l’estate sono molti i cittadini che scelgono di mettersi in viaggio durante il weekend per staccare la spina dopo una lunga settimana di lavoro e, contando i mesi duri che tutti gli italiani hanno vissuto da casa, è legittimo voler cambiare aria per qualche giorno.

Oltre alla scelta dei luoghi da visitare e dove alloggiare, oggi è fondamentale poter essere sempre connessi attraverso il proprio smartphone, tablet o pc portatile.

Le soluzioni per essere sempre connessi anche in vacanza sono davvero tante, dalla connessione 4G disponibile sul proprio smartphone alla rete wi-fi pubblica e gratuita o alla connessione presente nella seconda casa.

Tuttavia, il problema della connessione internet lenta e non sempre performante in vacanza rappresenta una problematica comune, in particolar modo se si sceglie di alloggiare in una zona di montagna o in un’abitazione immersa nella natura.

Una soluzione efficiente in questi casi esiste e prende il nome di internet via radio, ovvero un sistema di connessione internet che si basa su una tecnologia FWA ed è capace di diffondere la connessione internet anche nei luoghi non coperti dall’ADSL o dalla Fibra, garantendo il massimo della velocità e una qualità di connessione eccellente.

Connessione internet via radio: come funziona

Tutti i giorni, specialmente in vacanza, utilizziamo grandi quantità di dati per lo streaming e per i social network che hanno cambiato radicalmente le nostre abitudini.

Quando si è lontani da casa è fondamentale poter essere connessi e restare in contatto con i propri famigliari o amici, anche se spesso non basta il piano tariffario scelto per il proprio dispositivo mobile ed è necessario appoggiarsi ad una rete wi-fi performante.

Per tutti coloro che non vogliono sottostare alla costante ricerca del Wi-Fi può scegliere una soluzione alternativa molto efficiente offerte da compagnie come Eolo attraverso diverse offerte internet casa basate sulla diffusione di internet via radio.

La tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) è ideale per tutti coloro che scelgono di trascorrere le vacanze nelle seconde case al mare o in montagna e consente di navigare ad alte velocità senza ulteriori costi di installazione e senza sottoscrivere un abbonamento.

Questa tecnologia permette di connettersi ad internet anche nelle zone non coperte dalla rete ADSL e usufruire di una connessione a banda larga, il sistema di trasmissione dei dati si basa sul trasferimento dei dati attraverso le onde radio che viaggiano da ripetitore a ripetitore fino alla centrale più vicina dotata di fibra ottica, che raccoglie e diffonde i dati.

Grazie alle offerte internet specifiche per le seconde case è possibile usufruire di internet ultraveloce per navigare online senza limiti e senza nessun canone mensile. Ogni utente può scegliere di acquistare una ricarica in base al tempo di navigazione di cui necessita, che potrebbe variare da due giorni a due settimane.

La connessione internet via radio è perfetta da utilizzare nelle seconde case perché non necessita di una linea telefonica attiva in casa ma necessita esclusivamente di un’antenna che punta al ricevitore più vicino e di un modem che trasmette il segnale wi-fi in casa.