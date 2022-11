Si è tenuto oggi, congiuntamente alla segreteria provinciale CISL FP di Salerno il nuovo Coordinamento CISL FP per gli Assistenti Sociali nei Piani di Zona della provincia di Salerno, la neoeletta coordinatrice della segreteria provinciale Anna Ansalone e il segretario Vincenzo Della Rocca, hanno incontrato nella sala comunale di Vallo della Lucania, gli assistenti sociali dell’ambito S8 e dell’ambito S9, per discutere sulle criticità , le scelte e le azioni strategiche individuate per potenziare i servizi sociali degli ambiti convenuti all’assemblea. L’incontro tenutosi con i lavoratori assistenti sociali dei due Piani di Zona S8 e S9, è stato un momento proficuo di discussione sulle azioni che il Coordinamento CISL FP e la segreteria intendono farsi carico delle istanze di concertazione e negoziazione ai fini della determinazione delle capacità assunzionale in applicazione del Fondo di Solidarietà comunale finalizzata al finanziamento dei LEP di 1 assistente sociale ogni 5000 abitanti stabiliti dalla legge di Bilancio 2022 e dal richiamato comma 801 della legge di Bilancio 2021. Alla riunione era presente anche l’assessore del comune di Vallo della Lucania Nicola Botti, il coordinatore dell’Ambito S8 Antonio Voria e l’assessore del comune di Agropoli Vanna Arienzo, gli stessi hanno manifestato piena volontà a farsi promotori con le varie compagini presenti in Assemblea delle azioni strategiche che verranno discusse attivamente nella sede del Coordinamento Istituzionale, a garanzia degli interessi dei lavoratori precari e dei cittadini che usufruiscono dei servizi essenziali di assistenza. La coordinatrice Anna Ansalone ha ribadito l’importanza di questa opportunità storica per gli Assistenti Sociali e per gli operatori dei servizi sociali tutti, dagli amministrativi e dei vari professionisti psicologi, sociologi ed educatori, nel cogliere in termini di fabbisogno del personale e di contrattazione la possibilità della stabilizzazione a tempo indeterminato dei professionisti coinvolti nei vari livelli istituzionali, della presa in carico e della predisposizione dei servizi socio assistenziali dell’ambito. Per Vincenzo Della Rocca, l‘utilizzo di queste risorse vincolate necessità di un atto di responsabilizzazione politico e amministrativa, nell’utilizzo delle risorse che sono vincolate ai fini della garanzia dei LEP.

L’assemblea si è conclusa con le nuove priorità e azioni che seguiranno nelle varie sedi istituzionali a garanzia dei lavoratori tutti.