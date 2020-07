Oroscopo Paolo Fox, sabato 11 luglio 2020, come sarà la giornata che segna il fine settimana? Dalle frequenze di latteMiele, uno dei maggiori esperti degli astri Italiano ci propone i suoi preziosi consigli.

Dunque, Scorpione e Capricorno sono in piena crisi lavorativa, la paura di fallire si sta trasformando in insicurezza. Bisogna reagire. Ariete, siete stati fulminati da un amore che sembra impossibile, ma non temete, provateci.crescono le opportunità lavorative. Bene il lavoro.

Pesci, in arrivo un netto cambio di rotta, nuove conoscenze, con una delle quali potrebbe scattare la scintilla se siete single. Bene anche le coppie consolidate da anni, mentre la Bilancia si conferma anche per questi giorni estivi un segno piuttosto opaco ed insicuro. Come andrà la giornata degli altri segni? Scopritelo scorrendo la pagina e buona lettura.

Oroscopo Paolo Fox, sabato 11 luglio 2020.

Oroscopo del giorno Ariete – Un tuo sogno non può essere realizzato in questa fase ma non devi preoccuparti, perché tra poco avrai l’opportunità di migliorare la tua situazione affettiva. In ambito lavorativo, tutto sembra essere a tuo favore soprattutto se rimarrai concentrato sulle mansioni che ti verranno date.

Oroscopo Paolo Fox, Toro

Avrai una giornata intensa nel sociale e riuscirai a primeggiare grazie alle tue doti di minuziosità, soprattutto in ambito lavorativo dove sarà riconosciuto il tuo impegno. In ambito affettivo, parlale di un progetto che vi lega entrambi. Un consiglio: osa!

Oroscopo del giorno Gemelli

Sarai molto realista nell’affrontare il tuo quotidiano. In ambito lavorativo, avrai voglia di prenderti un momento di relax. In ambito affettivo, gli Astri ti consigliano di non dare importanza ad un battibecco con la partner, ma di cercare di dirigere le sue attenzioni su tutt’altro.

Oroscopo del giorno Cancro

In questa giornata sarai più intrigante del solito e con quell’alone di mistero susciterai le attenzioni di chi ti circonda. In ambito lavorativo, le tue idee saranno apprezzate. In ambito affettivo, avrai modo di fare nuove conquiste o di trasformare in meglio il tuo rapporto.

Oroscopo del giorno Leone

In questa giornata avrai una grande voglia di affrontare cose nuove per meglio vivere il tuo quotidiano nel lavoro, sarai quindi portato a metterti in gioco. In ambito affettivo, potrai contare su belle iniziative e sul tuo fiuto ineccepibile. Un consiglio: rifletti.

Oroscopo del giorno Vergine

Ottima questa giornata sotto tutti i punti di vista, nel lavoro sarai tempestivo ed intuitivo oltreché favorito nelle comunicazioni. In ambito affettivo, se sei single, riceverai un invito inaspettato e promettente. Un consiglio: non fare di tutta l’erba un fascio.

Oroscopo del giorno Bilancia

In questa giornata le Stelle formano un bell’aspetto, quindi saprai sfruttare a tuo vantaggio le varie situazioni che ti si presenteranno. In ambito affettivo, qualche piccolo dissapore con la partner ti renderà nervoso ed intrattabile; cerca di distrarti!

Oroscopo del giorno Scorpione

L’impazienza risulta essere un deterrente in questo tuo quotidiano e potrebbe farti commettere errori futili. In ambito lavorativo, devi dare prova di equilibrio e di solidità. In ambito affettivo, lei apprezzerà le tue idee chiare. Se sei single, deciderai di contattare una nuova conoscenza.

Oroscopo del giorno Sagittario

Oggi saprai dare a chi ti circonda in ambito affettivo le attenzioni migliori, saprai essere addirittura telepatico tanto da riuscire a dirle quello che desidera sentire. In ambito lavorativo, le Stelle ti consigliano di mostrarti tempestivo e sollecito.

Oroscopo del giorno Capricorno

In questa giornata continua la fase per te favorevole ed avrai ottime opportunità per affermarti nel lavoro, ma dovrai evitare di essere insicuro. In ambito affettivo, è possibile un’avventura coinvolgente. Un consiglio: non illuderti.

Oroscopo del giorno Aquario

In ambito lavorativo sii più ottimista e fiducioso nelle tue capacità organizzative, i risultati alle volte non sono immediatamente visibili ma portano comunque beneficio. In ambito affettivo, sarai molto estroverso e la partner ti seguirà a ruota.

Oroscopo del giorno Pesci

Avrai una grande grinta ed un ottimo fiuto. In ambito lavorativo farai un incontro molto importante per la tua professione. In ambito affettivo, la fortuna sarà con te ed avrai facilità nella conquista. Un consiglio: non avere nessun timore.