Noel Gallagher ospite d’onore al Concerto del Primo maggio

Noel Gallagher, in promozione con il suo greatest hits (che include l’inedito “We’re On Our Way Now“, ora in rotazione sulle radio), sarà la punta di diamante per l’edizione 2021 del Concerto del 1°maggio. L’ex Oasis emozionerà il limitato pubblico, ossia uno sparuto gruppo di addetti ai lavori e una cinquantina di giornalisti accreditati, presso la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Gallagher, però, non sarà l’unico interprete straniero in programma, grazie alla suggestiva presenza di LP, che dopo il singolo di esordio Lost on you ha realizzato numerose hit.

Il tradizionale evento in omaggio alla Festa dei Lavoratori, organizzato dai sindacati Cgil, Cisl e Uil, verrà trasmesso sabato 1°maggio su Raitre e Rai Radiodue dalle 16.30 alle 24, eccetto dalle 19 alle 20 per la tradizionale interruzione per i tg serali. Alla guida dello spettacolo sarà Ambra Angiolini, per la quarta annata di fila, ma questa volta sarà accompagnata da co-conduttori, come è sempre avvenuto, mentre l’anno scorso la presentatrice ha condotto in solitaria. Accanto alla conduttrice sarà sul palco Lillo, comico ormai popolarissimo dopo lo sketch-show di Amazon LOL, insieme all’attore Stefano Fresi.

All’interno della giornata, ulteriore presenza di spicco sarà Antonello Venditti, che aprirà lo spazio serale – in partenza alle ore 20.00 – esibendosi da Piazza San Giovanni, anche quest’anno mostrata senza pubblico, dopo che lo scorso anno Ambra Angiolini ha realizzato un contributo iniziale per la manifestazione proprio da quella piazza.

Gran parte del cast canoro è formato dalla maggioranza dei partecipanti all’ultimo Festival di Sanremo (15 su 26): Fedez e Francesca Michielin (Chiamami per nome); Ermal Meta (Un milione di cose da dirti); il duo Colapesce – Dimartino (Musica leggerissima); Willie Peyote (Mai dire mai (La locura) ); Madame (Voce) La Rappresentante di Lista (Amare); Extraliscio (Bianca luce nera – in gara insieme a Davide Toffolo); Noemi (Glicine); Max Gazzè (Il farmacista) ; Fasma (Parlami); Gaia (Cuore amaro); Coma_cose (Fiamme negli occhi); Ghemon (Momento perfetto); Francesco Renga (Quando trovo te); Gio Evan (Arnica); Bugo (E invece sì).

Il parterre artistico, tuttavia, non è formato soltanto dai reduci dell’ultimo Sanremo. Infatti, si esibiranno volti popolarissimi come Alex Britti, Edoardo Bennato, Fabrizio Moro, Gianna Nannini, Piero Pelù. A loro si avvicenderanno altri volti amati dai giovanissimi: Chadia Rodriguez Ft. Federica Carta; Folcast (in gara tra le Nuove Proposte a Sanremo 2021); Mara Sattei; Margherita Vicario; Modena City Ramblers, Michele Bravi; Motta; The Zen Circus, Tre Allegri Ragazzi Morti, Vasco Brondi e Wrongonyou (in gara tra le Nuove Proposte a Sanremo 2021).