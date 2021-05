Torna “Il pranzo è servito”, ma su Raiuno, da lunedì 28 giugno

Torna in tv il celebre gioco cult di Corrado “Il pranzo è servito” da lunedì 28 giugno per tutta l’estate. È il blogger televisivo Davide Maggio a lanciare la sorprendente anteprima. L’indiscrezione non si limita al semplice ritorno sugli schermi, ma esplicita altri dettagli. Il programma non andrà in onda sugli schermi Mediaset a ora di pranzo, ma su Raiuno alle 14 – subito dopo il Tg delle 13:30 – dal lunedì al venerdì, con la conduzione di Flavio Insinna.

Il passaggio dalla Mediaset alla Rai si è reso possibile grazie al possesso dei diritti per il format non in capo a Mediaset, ma alla società Corima, la società di produzioni televisive guidata da Marina Donato, vedova del compianto presentatore Corrado. Nell’esperimento estivo, la signora Mantoni si ritroverà a collaborare con Flavio Insinna, dopo l’ultima edizione de “La Corrida”, condotta con scarsi consensi dall’attore nel 2012 su Canale 5.

A 28 anni dall’ultima puntata, condotta da Davide Mengacci su Rete 4 il 26 giugno 1993, il game show si presenterà in una versione profondamente modificata, come descritta anche daI sito Tvblog. In studio sarà presente uno spazio musicale, curato da Simone Jurgens, figlio dello storico autore tv di Corrado Stefano Jurgens e incisore, insieme a Corrado, del brano per bambini Carletto (pezzo lanciato nel 1983 a Fantastico). Altro cambiamento sostanziale rispetto alle edizioni Mediaset è la rivisitazione per la figura del “maggiordomo”, storicamente impersonato dal cantante Vittorio Marsiglia. Al posto dell’interprete, prenderanno parte allo show le due attuali professoresse de “L’Eredità” Sara Arfaoui e Ginevra Francesca Pisani.

Al momento, non sono trapelati ulteriori dettagli sulle modalità di realizzazione da parte di Viale Mazzini, che non ha confermato né smentito la notizia. L’anteprima però ha messo già in chiaro che non è escluso il prolungamento della trasmissione oltre l’estate, eventualmente in un orario differente, qualora gli ascolti risultino positivi.