Huawei, cala il fatturato ma aumentano i profitti in attesa dei nuovi prodotti

Huawei, per chi non lo sapesse non si occupa solo della produzione e distribuzione di Smartphone, ma è anche impegnata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti, di sistemi e di soluzioni di rete e telecomunicazioni. Nel corso degli anni l’azienda ha deciso di espandere il proprio ecosistema di prodotti di tipo consumer, come Smartphone, TV, tablet e Pc, Monitor, Smartwatch e tanto altro. Huawei è un marchio completo. Ad oggi rappresentano anche una delle migliori capacità produttive della Cina. Quando hanno iniziato il loro viaggio nel segmento degli smartphone, non erano nemmeno tra i primi dieci. Ora, dopo molti anni, sono tra i primi al mondo, diventando il marchio numero uno in Cina, superando anche il colosso Apple. Questa enorme ascesa è dovuta essenzialmente all’ottimo piano commerciale basato su promozioni e offerte. Sul sito ufficiale è facile imbattersi nelle migliori offerte Huawei con abbinamenti di prodotti per risparmiare il 20 o il 30%.

Ma Huawei non è solo smartphone, produce infatti anche smartwatch, router wi.fi, televisori, monitor, Notebook e tanto altro. Questo articolo racchiude, in breve, i prodotti Huawei più attesi in Italia, presentati l recente MWC 2022.

Huawei Matebook X PRO

La versione 2022 presentata all’ultimo MCW 2022 di questo fantastico Portatile non è ancora disponibile per il mercato Italiano, tuttavia dovrebbe esserlo a breve. Le caratteristiche del Huawei Matebook X PRO 2022 sono di rilevanza assoluta, con un occhio di riguardo al magnifico display touch da 14,2″ con risoluzione di 3.1K, rapporto schermo/corpo del 92.5% ed innovativa gamma di colori P3.

Sotto la scocca Huawei Matebook X PRO 2022 monta un processore Intel Core i7 di 11esima generazione con sistema di dissipazione a doppia ventola, che ne migliora la circolazione interna. Il portatile pesa 1,38 chilogrammi. Presente anche una camera per le video chiamate in HD, ben nascosta nella parte superiore della cornice.

Il prezzo per il mercato europeo è di 1.899 euro nella versione i7 16GB di RAM e 1TB. Anche se non confermato, dovrebbe essere lo stesso prezzo anche per l’Italia.

In attesa di mettere le mani su questo splendido portatile puoi controllare le migliori offerte Huawei e verificare se ci sono delle promozioni interessanti.

HUAWEI MATESTATION X

Buona notizia degli appassionati dei PC All in One. Huawei al MWC 2022 ha confermato il rilascio sul mercato Europeo di questo gioiellino tutto in uno.

Huawei MateStation X presenta un aspetto molto minimalista che riprende le linee delicate e sottili del display Huawei MateView, con un design integrato e funzionale con elementi geometrici molto raffinati. Il corpo del modello è in lega di alluminio lavorata a CNC e sabbiata, decorata in modo pulito con semplici linee rette che accentuano il pannello lucido, conferendogli un aspetto davvero molto elegante.

Huawei MateStation X è caratterizzato da un display da 28 pollici 4K che supporta il multitouch a 10 punti. Presenta inoltre 3 altoparlanti e 4 microfoni per la cancellazione del rumore. Utilizza inoltre la tecnologia WiFi 6 per una trasmissioni dati ad elevata velocità. Per il mercato asiatico sono state rilasciate due versioni entrambe caratterizzate da processori AMD (Ryzen 5 5600H e Ryzen 7 5800H) con 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB.

In attesa che questo ottimo PC All in One sia disponibile in Italia, puoi pensare di goderti, nel frattempo, il magnifico display del MateView, acquistabile dal sito ufficiale.

In alternativa puoi dare un occhiata alle migliori offerte Huawei , spesso sono presenti ottime promozioni in abbinamento.

HUAWEI MATEPAD

Huawei ha inoltre sfruttando il MWC 2022 per proporre al pubblico europeo il suo nuovo Huawei MatePad da 10,4″ versione 2022, che dovrebbe montare il chipset Snapdragon 778. Non sono state rilasciate info per quanto riguarda la memoria. Il display invece sarà un LCD Full HD. Bene anche la batteria da 7.150 mAh. Quanto al software, è certa la presenza di HarmonyOS, in versione 2.0. Il prodotto dovrebbe essere rilasciato in Italia nelle prossime settimane ad un prezzo attorno alle 300 euro.

HUAWEI MATEPAD PAPER

Infine uno dei prodotti più interessanti presentati da Huawei al MWC 2022 è stato senza dubbio l’originalissimo MatePad Paper. Si tratta del primo tablet e-ink dell’azienda Cinese e punta diretto a diventare l’eReader più apprezzato, in un mercato decisamente competitivo. Si tratta di un dispositivo differente dagli altri eReader, offrendo infatti una piacevole caratteristica come la possibilità non solo di leggere i classici eBook, ma anche poter scrivere come fosse un foglio di carta. L’idea di Huawei è stata quella di realizzare un prodotto che possa avvicinarsi il più possibile ad una vecchia agenda dove raccogliere appunti.

MatePad Paper ha uno schermo da 10,3″ con un rapporto tra display e scossa del 86,3%. Il dispositivo supporta la M-Pencil che permette diversi tipi di input, come ad esempio la possibilità di scrivere con le dita per poi riconoscere in automatico la calligrafia. MatePad Paper utilizza HarmonyOS 2 ed integra alcune particolari funzioni, uniche su un eReader, come ad esempio la possibilità del dual-view per affiancare due pagine. Concludendo, MatePad Paper avrà il suo store di ebook (Huawei Book) ma supporterà tranquillamente anche il formato ePUB.

MatePad Paper sarà disponibile in Italia nell’Estate 2022 a circa 499 euro. Nel frattempo puoi dare un occhiata alle migliori offerte Huawei e attendere qualche vantaggiosa offerta in abbinamento.