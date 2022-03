Huawei nova 9 SE, un medio di gamma equilibrato e senza rinunce. Si ricarica in 36 minuti!

Huawei continua a crescere ed espandersi anche nella fascia media degli Smartphone, e lo fa con l’ultimo Huawei nova 9 SE¸ un eccellente dispositivo, dal giusto prezzo, creato su misura per i giovani creatori di contenuti multimediali.

Il mercato degli smartphone di fascia media è in continua evoluzione, sono decine le case produttrici che annualmente propongono i loro prodotti a prezzi contenuti e buonissime prestazioni. Tuttavia, quasi la maggioranza di questi dispositivi presentano una caratteristica comune, non proprio gratificante, ovvero, non riescono mai ad essere del tutto equilibrati.

Huawei nova 9 SE, il medio gamma tra i più completi sul mercato

Cosa significa? Beh, uno smartphone di fascia media nasce essenzialmente per soddisfare una concreata esigenza economica degli utenti, offrire, dunque, la possibilità a tutti gli appassionati di tecnologia di acquistare uno smartphone prestante ad un prezzo contenuto. Il problema di molte case produttrici è che, non riescono a trovare il giusto equilibrio per differenziare un medio gamma da un top di gamma. Per tali ragioni finiscono per realizzare smartphone che presentano diverse lacune, che rendono, spesso, i dispositivi limitati nell’utilizzo.

Magari un medio gamma presenta un sensore di alta qualità ma ha una pessima batteria. Oppure un medio gamma ha un ottimo display, ma un pessimo software o ancora, lo smartphone ha un processore potente ma una pessima fotocamera. Insomma, ci siamo capiti, molte case produttrici di smartphone, per ottimizzare i costi e differenziare i diversi dispositivi, spesso peccano di superficialità.

Huawei, grazie anche al fatto che ora utilizza un sistema operativo proprietario, HarmonyOS, ha più libertà nella gestione del proprio ecosistema, ed è riuscita a comprendere che, tutti gli utenti devono essere trattati alla stessa maniera, sia che si spenda mille euro per un top di gamma, sia per coloro i quali possono permettersi di spenderne quattrocento per un medio di gamma. L’equilibrio creato da Huawei per i suoi dispositivi è da sempre il suo punto di forza. Huawei nova 9 SE¸ rispecchia pienamente la filosofia della casa cinese.

Il nuovo nova 9 SE è uno smartphone medio gamma pensato per i giovani, presenta le stesse caratteristiche software dei fratelli maggiori, si differenzia ovviamente nell’hardware e nella qualità costruttiva, come giusto che sia. Huawei nova 9 SE è uno dei pochi medio di gamma con una fotocamera da 108 MP, in grado di scattare immagini ad alta risoluzione e video ad alta definizione, è presente inoltre un obiettivo ultra-grandangolare da 8 MP, un sensore Bokeh da 2 MP e un obiettivo macro da 2 MP. Per quanto riguarda gli amanti dei selfie, niente timori, la fotocamera anteriore da 16 Mp ultra-wide, riesce a catturare ottimi selfie da condividere sui social.

Ci sono inoltre funzionalità video intelligenti sul nuovo Huawei nova 9 SE, progettate appositamente per aiutare a creare e pubblicare video in pochi tocchi. E’ presenta l’ottima ed utile funzione Dual-view, grazie alla quale è possibile riprendere contemporaneamente sia con la camera principale, sia con quella anteriore e realizzare contenuti video perfetti, ad esempio, per video recensioni.

Huawei nova 9 SE, presenta un ampio display da 6.78”, più grande rispetto al nova 9, e si aggiorna a 90 Hz. Il comparto hardware è alimentato dallo Snapdragon 680, il che significa nessun 5G, ma poco importa se consideriamo che in Italia sono pochissime le città in cui è disponibile la nuova frequenza, Viene fornito con 8 GB di RAM e memoria integrata da 128/256 GB. Fantastica la ricarica rapida da 66 W che può caricare la batteria da 4.000 mAh in appena 36 minuti.

Come ogni telefono Huawei, ormai da qualche anno, anche Huawei nova 9 SE, non presenta i servizi Google, ma niente paura, non ne sentirete la mancanza. L’ecosistema Huawei è stato ottimizzato alla perfezione con HarmonyOS e la EMUI.

Grazie a App Gallery sarete in grado di scaricare le maggiori app disponibili sia su iOS che su Android e avrete uno smartphone completo.

Prezzi e disponibilità di Huawei nova 9 SE

Il nova 9 SE può essere acquistato ad un prezzo, ad oggi che scriviamo, tra le 380 e le 460 euro a seconda delle diverse promozioni disponibili. E’ disponibile online, negli store locali ed anche sul sito ufficiale, con interessanti promozioni.