M5S, Giuseppe Conte a Napoli per Roberto Fico Presidente

È stata una giornata di grande partecipazione e significato politico quella vissuta oggi a Napoli, dove il Movimento 5 Stelle ha preso parte all’evento di presentazione ufficiale della candidatura di Roberto Fico alla presidenza della Regione Campania, sostenuta dal campo largo.

All’iniziativa era presente la consigliera comunale di Montoro Anna Ansalone, accompagnata da una delegazione del gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle, a testimonianza di un impegno che parte dal basso, dalle comunità locali, e si proietta verso la costruzione di un progetto politico unitario e condiviso.

La presenza dei vertici del Movimento

La presentazione si è svolta alla presenza del presidente del Movimento, Giuseppe Conte, che ha voluto ribadire con forza l’appoggio a Fico, figura ritenuta capace di incarnare al meglio i valori di legalità, trasparenza e partecipazione che da sempre ispirano l’azione del M5S.

Accanto a lui, numerosi esponenti di rilievo della politica nazionale e regionale:

il vicepresidente del Movimento Michele Gubitosa

l’onorevole Salvatore Micillo del coordinamento regionale

del coordinamento regionale il vicepresidente della Camera Sergio Costa

il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi

Una presenza corale che ha dato il senso di un sostegno ampio e convinto a un progetto che intende coniugare le esperienze istituzionali con l’attivismo civico e territoriale.

Le parole di Anna Ansalone

La candidatura di Roberto Fico rappresenta una grande opportunità per la Campania e in particolare per le aree interne come l’Irpinia – ha dichiarato Anna Ansalone.

Le sfide principali, secondo la consigliera comunale di Montoro, riguardano:

la costruzione di politiche sociali inclusive , capaci di contrastare le diseguaglianze

, capaci di contrastare le diseguaglianze il potenziamento della mobilità interna e dei collegamenti tra i territori

e dei collegamenti tra i territori lo sviluppo economico e culturale delle aree marginalizzate

È su questi fronti che si misurerà la capacità della nuova Regione di rispondere ai bisogni concreti dei cittadini, ha aggiunto Ansalone.

Il ruolo del gruppo territoriale M5S

Noi rappresentiamo il legame con la cittadinanza attiva, con chi vive quotidianamente le difficoltà dei comuni e delle province della Campania, in particolare dell’Irpinia. Vogliamo portare dentro questo percorso le istanze che raccogliamo ogni giorno nei nostri territori, perché il cambiamento non può che partire dalle comunità locali.

Il Movimento 5 Stelle, con la sua rete di consiglieri, attivisti e portavoce, si conferma quindi parte attiva nella costruzione del campo largo, che in Campania si pone l’obiettivo di offrire un’alternativa credibile e concreta di governo regionale.

Le sfide per la nuova Regione

La presenza di personalità istituzionali di primo piano, unita alla mobilitazione dei gruppi territoriali, testimonia la volontà di costruire un fronte coeso, capace di affrontare le principali criticità strutturali della Campania:

la carenza di servizi sanitari

la necessità di investimenti per la sostenibilità ambientale

la valorizzazione del patrimonio culturale

il rilancio delle aree industriali in crisi

Una sfida per il futuro della Campania

Questa è una sfida che riguarda tutti noi, come cittadini e come rappresentanti delle istituzioni – ha concluso Ansalone –. Non è soltanto una competizione elettorale, ma un’occasione per ridisegnare il futuro della Campania su basi nuove, fatte di legalità, giustizia sociale, sviluppo sostenibile e pari opportunità. L’Irpinia e tutte le aree interne devono essere parte integrante di questo processo, perché senza il rilancio di questi territori non ci può essere un vero sviluppo regionale.

L’avvio di un percorso condiviso

Con l’evento di Napoli si apre dunque ufficialmente un percorso che, nelle prossime settimane, vedrà il Movimento 5 Stelle e l’intera coalizione del campo largo impegnati in un lavoro capillare di confronto con i cittadini e con le realtà locali. L’obiettivo è costruire insieme un programma capace di dare risposte concrete e di restituire fiducia ai campani, troppo spesso traditi da promesse rimaste sulla carta.