Livio Petitto: “Questa e’ la vittoria della gente comune”

Era annunciata come la conferenza stampa del neo eletto Livio Petitto a consigliere regionale, ma si è trasformata in un bagno di folla festante che ha gremito l’angusta sede del comitato elettorale ma anche lo spazio antistante e la sede stradale di via Pescatori. Le regole anti Covid hanno spesso rischiato di essere eluse ed i giornalisti hanno faticato non poco ad ascoltare le attese dichiarazioni del neo eletto.

Livio Petitto, accolto al suo arrivo dal crepitio dei fuochi d’artificio, e’ apparso raggiante e soddisfatto; ha esordito ringraziando tutti coloro che hanno collaborato al suo successo, dai giovani che lo hanno affiancato durante la campagna elettorale ai consiglieri comunali, ma soprattutto al sindaco Gianluca Festa e all’imprenditore D’Agostino.

Egli ha detto: ”Abbiamo lavorato sodo ed il nostro impegno e’ stato costante negli anni perche’ sappiamo che non si puo’ improvvisare. La campagna elettorale fin qui svolta ha rivelato il nostro forte radicamento sul territorio; e questo e’ un successo dal sapore particolare dal momento che il PD ha cercato di tenermi fuori dai giochi”.



Livio Petitto, no a vendette, si al dialogo.

Livio Petitto e’ apparso soddisfatto ma non vendicativo: ha detto di voler saggiamente valutare il da farsi dopo un’attenta valutazione con amici, sostenitori ed amministratori. Poi e’ passato a parlare del territorio riproponendosi di portare i problemi dell’Irpinia in Regione Campania, non trascurando nessuno, dal consigliere di Monteverde alla citta’ capoluogo passando per la Valle Caudina ed il baianese.

Piu’ intenso l’intervento del Sindaco Festa che non ha ancora digerito lo strappo del Partito Democratico. Il numero uno del Capoluogo ha inviato più di una una frecciatina ai dirigenti regionali Annunziata e Cennamo. Riguardo alla vittoria di Livio Petitto, Festa dice: ”Queste elezioni sono state caratterizzate dalla scelta della gente; l’Irpinia si e’ribellata alle decisioni imposte dall’alto. La Regione dovra’ confrontarsi con noi perche’ IL MOVIMENTO DAVVERO e’ una realta’ consolidata: dopo la mia elezione e quella di un consigliere regionale la prossima tappa sara’ la presidenza della Provincia. E non basta: Davvero presentera’ liste a Napoli, Roma e Milano alle prossime consultazioni elettorali”.

Piu’ pacato nei toni ma ugualmente determinato l’imprenditore D’Agostino, onorevole nella passata legislatura: “Era una sfida molto difficile ma siamo stati premiati ottenendo un ottimo risultato, la tenacia di Livio Petitto ha fatto presa sulla gente. Queste elezioni consolidano il trio Festa-Petitto-D’Agostino ed annuncio una mia certa ricandidatura alle prossime elezioni politiche”.