Election day 2020: tutti i VOTI dei candidati in Irpinia. Alaia e Petracca a valanga!

La Campania dunque, sarà guidata per i prossimi cinque anni ancora da Vincenzo De Luca. Lo sceriffo, ha stracciato gli avversari con una semplicità quasi storica. Oltre il 75% degli elettori irpini (75,30%) hanno dato fiducia alle 15 liste che hanno accompagnato il governatore uscente De Luca in questa anomala tornata Elettorale. Il Partito Democratico risulta il più votato in irpinia con il 19,22% delle preferenze. Seguono Italia Viva con il 12,17%, De Luca Presidente con l’8,14% e Davvero – Partita Animalista con il 7,29%. Non decolla il centrodestra, primo partito in Irpinia è la Lega di Salvini con il 4,92% delle preferenze. Si ferma solo al 6,51% il Movimento 5 Stelle con Valeria Ciarambino candidata Presidente.

Tra I più votati nei 118 comuni irpini ci sono Vincenzo Alaia (Italia Viva) 15.518 voti e Maurizio Petracca (Pd) 14.614 voti. Ottimo risultato anche per Livio Petitto 11,549 voti. La presidente del Consiglio Rosetta D’Amelio, chiude con 9.818 voti conferma un buon consenso. Il dottore Carlo Iannace 7.732 voti.

-| Elezioni Regionali, Risultati in Campania

-| Elezioni Regionali, risultati in Irpinia

VINCENZO DE LUCA

CENTROSINISTRA Partito Democratico NOME VOTI ELETTO Maurizio Petracca 14.614 Rosetta D’Amelio 9.819 – Michelangelo Ciarcia 6.029 – Antonella Meninno 1.773 –

Italia Viva NOME VOTI ELETTO Alaia Vincenzo 15.518 Cerrato Antonello 4.963 – Siano Stefania 3.801 – Castellano Giuseppina 2.277 –

De Luca Presidente NOME VOTI ELETTO Carlo Iannace 7.232 – Belmonte Giulio 1.708 – Visone Eliana 1.570 – Mascione Irene 449

Davvero NOME VOTI ELETTO Livio Petitto 11.549 – Donatiello Maria 1.181 – Vietri Agnese 991 – Buonanno Gabriele 694 –

Fare Democratico NOME VOTI ELETTO Rosato Giuseppe 8.263 Nazzaro Anna 3.575 Mattia Nevicella 1.027 Lanza Angelo 940

Noi Campani NOME VOTI ELETTO Gazzella Guerino 5.273 Aliberti Bruno 2.469 Nigro Adele 1.776 Galluccio Mafalda 512

Centro Democratico NOME VOTI ELETTO Farina Stefano 2.630 Solimine Maria 899 Petroccione Piero 734 Fabiano Francesca 145

Liberademocratici NOME VOTI ELETTO Bassone Antonio 2.095 Candela Gianpaolo 428 Arbucci Sabrina 213 Esposito Wilma 124

Democristiani e Progress. NOME VOTI ELETTO Todisco Francesco 4.320 Santamaria Nadia 814 Cifrodelli Donato 568 Cirpiano Maria 550

Campania Libera NOME VOTI ELETTO Basso Sabino 2.884 Do Pietro Katia 867 D’avanzo Giovanni 644 Graziano Elisabetta 408

Partito Socialista Italiano NOME VOTI ELETTO Romano Giuseppe 1.448 – Marra Edmondo 883 – De Gruttola Maria 798 – Silvana Nappi 297 –

+Campania in Europa NOME VOTI ELETTO Lomazio Manlio 395 – Di Pietro Angelo 298 – Leo Amalia 230 – Russo Stefanina 35 –

Europa Verde NOME VOTI ELETTO Tucci Luigi 597 Ceccaviello Michela 92 Carrabas Andrea 70 Cilio Rosa 20

Per le Persone… NOME VOTI ELETTO Masucci Francesca 414 Guida Gianluca 63 Abbruzzese Angela 35 Campanile Nicola 27

Partito Repubblicano Italiano NOME VOTI ELETTO Paola Fanfarillo

132 Gerardo Setola

98 Ines De Leucio

46 Carmine Carrano 0

STEFANO CALDORO

CENTRODESTRA

Lega Salvini NOME VOTI ELETTO Vecchia Salvatore 1.630 – Cusano Generoso 1.532 – D’Agostino Biancamaria 1.420 – De Stefano Orsola 1.027 –

Fratelli D’Italia NOME VOTI ELETTO D’Ercole Giovanni 1.542 – Colucci Beatrice 1.314 – Castiglione Alessia 1.160 – Sorrentino Sergio 699 –

Forza Italia NOME VOTI ELETTO Aufiero Antonio 3.045 – Puopolo Giovannantonio 1.858 – Vecchione Anna Maria 441 – Capriglione Stella 387

Unione di Centro NOME VOTI ELETTO De Angelis Carmine 2.476 – Maggio Ugo 1.003 – Vivolo Maria 474 – Di Ianni Maria 196 –

ADC NOME VOTI ELETTO D’Onofrio Americo 911 Iuliano Francesco 299 DI Costanzo Teresa 9 Bosco Angelina 2

Identità Meridionale NOME VOTI ELETTO Marchese Giuseppe 164 Parente Antonio 9 Migliore Giuseppina 2 Pinelli Anna 0

CIARAMBINO

M5S Movimento 5 Stelle NOME VOTI ELENCO Ciampi Vincenzo 1.650 Sarno Maura 1.281 Bochicchio Carmen 1.138 Testa Generoso 753

SALTALAMACCHIA

Terra Terra NOME VOTI ELENCO Rita Labruna 1.650 Tony Della Pia 516 Annamaria De Stefano 395 Alfredo Galdieri 358

GRANATo

Potere al Popolo Potere Al popolo NOME VOTI ELENCO Giuliano Granato 259 Pirone Marzia 61 Atripaldi Luigia 35 Schettino Francesco 26

ANGRISANO

Terzo Polo Terzo Polo – Idee in Movimento NOME VOTI ELENCO Vittorio Boccerei 224 Immacolata Andreottola 180 Emanuela Iannaccone 99 Maglione Raffaele 74