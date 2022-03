HUAWEI nova 9 SE, lo smartphone dedicato ai giovani con la fotocamera da 108 MP

HUAWEI nova 9 SE è il nuovo smartphone di fascia media realizzato dal noto marchio Cinese, pensato per i giovani sempre più connessi ai social e orientati ad una ormai costante vita multimediale. Annunciato in Italia il 24 marzo 2022 è già disponibile all’acquisto negli store e sul sito ufficiale di Huawei. Il dispositivo nasce essenzialmente per soddisfare le esigenze dei più giovani che, non potendo acquistare smartphone top di gamma, hanno comunque bisogno di un buon compromesso tra costi e prestazioni.

Huawei con il nuovo Nova 9 SE è riuscita perfettamente a centrare l’obbiettivo, realizzando un dispositivo eccellente sotto ogni punto di vista. Ottime le implementazioni dedicate alla fotocamera e ai video, grazie alle quali sarà possibile scattare e registrare contenuti divertenti, creativi e unici da condividere con i propri amici sui Social Network.

HUAWEI nova 9 SE, come ci ha abituato ormai da anni Huawei, è costruito in maniera solida e senza sbavature di sorta. Infatti il design è caratterizzato da un sottilissimo spessore di 7.94 mm ed un peso di soli 190 g. Presenta un display flat LCD da 6.78’’ con una risoluzione Full HD+ (2388 x 1080 px) ed un refresh rate a 90 Hz. Supporta inoltre la tecnologia 10K-Level Smooth Light Adjustment, grazie alla quale il display si adatta alla luminosità ambientale.

Per quanto riguarda la batteria, sul Huawei nova 9 SE è stata installata una corposa 4.000mAh, con raffreddamento al grafene per gestire al meglio la super ricarica da ben 66W. La SuperCharge da 66W, ha prestazioni di ricarica eccellenti che, certamente non ti lasceranno mai senza carica. In solo 15 minuti sarà possibile ricaricare fino al 60%, mentre per una ricarica completa occorrono solo 36 minuti.

HUAWEI nova 9 SE, hardware e fotocamera da top di gamma

Per quanto riguarda le specifiche Hardware, HUAWEI nova 9 SE si posiziona tra i migliori medio gamma del 2022, grazie alla presenza del chipset Snapdragon 680, poco energivoro. Anche lo storage strizza l’occhio ai fratelli maggiori, con ben 8 GB di memoria RAM e 128 o 256 GB di memoria interna. Ottimo anche il sensore d’impronte posto lateralmente per uno sblocco più rapido.

Il sistema operativo è l’ormai collaudato HarmonyOS per il mercato orientale, mentre la versione Global, quindi, anche Italiana è dotata dell’affidabilissima EMUI 12. Completa il reparto software AppGallery, sempre più in ascesa anche nel mercato europeo. Secondo le ultime stime di Huawei, AppGallery è utilizzata da quasi 600 milioni di utenti mensili e quasi 500 miliardi si app scaricate. Numeri straordinari per un OS nato solo da pochi anni. Fiore all’occhiello del sistema operativo di Huawei sono Petal Maps e Petal Search, il primo servizio è dedicato alla navigazione stradale, il secondo è un potente motore di ricerca.

HUAWEI nova 9 SE, fotocamera da 108 MP ad alte prestazioni.

Concludiamo con la caratteristica più amata ed utilizzata dagli utenti Huawei, la fotocamera. Anche sotto questo aspetto HUAWEI nova 9 SE, non delude i suoi utenti. La fotocamera monta infatti 4 sensori, la principale da 108 MP, con ottica ottimizzata con una modalità indipendente denominata High-Res. E’ presente inoltre una fotocamera grandangolare da 8 MP, per scatti più ampi. Un sensore da 2 MP dedicato alla profondità, per creare in automatico effetti bokeh, ed infine è presente un sensore da 2 Mp dedicato alle foto Macro. Sulla selfie camera, è stato montato un sensore da 16 MP chiusa in un punch-hole centrale. Il software della fotocamera è decisamente avanti alla concorrenza, è possibile infatti anche effettuare riprese in Dual View, utilizzando simultaneamente sia la fotocamera frontale che posteriore.

Prezzo e disponibilità HUAWEI nova 9 SE

HUAWEI nova 9 SE è disponibile in tre colorazioni Crystal Blue, Pearl White e Midnight Black su Huawei Store al costo di 349,90€, con anche degli omaggi inclusi.