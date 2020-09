Election Day 2020: Risultati in Irpinia. De Luca oltre il 75%. Tutti i voti.

Elezioni Regionali – Primo dato significativo l’affluenza. In Irpinia a differenza delle ultime elezioni regionali del 2015 si è avuto un incremento del 5%. Come per le altre province Campane anche in Irpinia De Luca stravince. Oltre il 75% delle preferenze hanno premiato il governatore uscente, divenuto negli ultimi mesi il paladino anti-covid del sud italia. Il distacco dal centrodestra è enorme, il centrosinistra infatti, ha quadruplicato i voti dei partiti a sostegno di Stefano Caldoro. Male il Movimento 5 Stelle che raggiunge solo il 6%. Analizzando le singole liste a sostegno di De Luca. Il Partito Democratico sfiora le 38mila preferenze, mentre Italia Viva tocca i 23mila consensi. Bene De Luca Presidente e Davvero – Partito Animalista con rispettivamente 15mila e 14mila preferenze. Nel centrodestra la Lega di Salvini è il partito più votato in Irpinia (oltre 9mila consensi), seguito da Fratelli d’Italia (oltre 7.5mila) e da Forza Italia (oltre 7.4mila).

DATI AFFLUENZA AFFLUENZA 2020 : 51,85% AFFLUENZA 2015 : 46,9%

SCRUTINATE: 118 sezioni su 118

CANDIDATI VOTI % SEGGI DE LUCA

CENTROSINISTRA 156.787 75,37% – Partito Democratico 37.370 19,23% – Italia Viva 23.513 12,10% – De Luca Presidente 15.829 8,15% – Davvero 14.429 7,36% – Fare Democratico 11.768 6,06% – Noi Campani 10.342 5,32% Centro democratico 7.555 3,89% – Liberaldemocratici 6.642 3,42% – Democratici e Pr. 5.729 2,95% – Campania Libera 4.829 2,49% – Partito Socialista 3.463 1,78% – +Campania in Europa 2.532 1,30% – Europa Verde 1.225 0,63% – Per le persone e la C. 621 0,32% – Partito Repubblicano 378 0,19% – CALDORO

CENTRODESTRA 32.668 15,70% – Lega Salvini 9.530 4,90% – Fratelli d’Italia 7.583 3,90% – Forza Italia 7.438 3,83% – Unione di centro 4.829 2,49% – Adc – Alleanza di centro 1.430 0,74% – Identità Meridionale 379 0,20% – CIARAMBINO

M5S 13.189 6,60% –

MOVIMENTO 5 STELLE

12.733

6,48% – Saltalamacchia

LISTE CIVICHE 2.817 1,35% –

TERRA

2.760

1,42% – GRANATO

LISTE CIVICHE 1.380 0,66% –

POTERE AL POPOLO

1.118

0,58% – ANGRISANO

LISTE CIVICHE 552 0,22% –

TERZO POLO

540

0.28% –

REFERENDUM

SI NO 75,07% 24,93%