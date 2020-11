Come registrare Video dal Pc? Movavi Screen Recorder la soluzione ideale

Come registrare video dal pc? Una domanda che molti si pongono e che in realtà mi sono posto anche io due decenni fa quando ho iniziato la carriera redazionale. Agli arbori di internet spesse volte mi è capitata la necessità di dover assistere miei colleghi a distanza, poco pratici nell’utilizzo del PC. Ricordo ancora le interminabili ore passate al telefono per provare a spiegare come si eseguisse una semplice azione su Word o come creare una presentazione in Power Point.

I ricordi si fanno ancora più nitidi quando in redazione abbiamo avuto collaboratori esterni ai quali bisognava spiegare passo dopo passo come inserire nuovi articoli sulla nascente piattaforma WordPress, o come, ridimensionare una semplice foto da allegare agli articoli. Insomma, una costante perdita di tempo, anche perché bisognava ripetere l’operazione con ogni nuovo collaboratore che lavorasse a distanza. Per anni ho desiderato la possibilità di registrare video da Pc, un desiderio che tuttavia soprattutto nei primi anni del 2000 non aveva soluzioni concrete ed efficaci.

La svolta è fortunatamente arrivata quando, con la progressiva rivoluzione dei Social Network, sono venute a crearsi nuove esigenze sia lavorative che di intrattenimento personale. Nascono così nuove figure professionali, quali lo youtuber, l’influencer, i creator e decine di altre nuove professioni legate al web. Nuove figure professionali che tuttavia necessitavano di nuovi strumenti efficaci per la creazione dei contenuti. Nel mio caso specifico, per esigenze lavorative ho spesso la necessità di registrare video da Pc, i cosiddetti webinar commerciali o didattici, da poter mostrare ai miei clienti o collaboratori. Una sorta di interazione passiva, registrando lo schermo del computer mentre spiego le caratteristiche di un prodotto o l’utilizzo di un software.

Avevo pertanto bisogno di un prodotto che fosse semplice da utilizzare, che costasse poco ma allo stesso tempo completo di tutte le funzioni per il video editing veloce.

Movavi Screen Recorder

Nel corso degli anni ho utilizzato diversi software per la registrazione video da Pc, alcuni validi, altri meno funzionali, ma nessuno mi ha mai impressionato pienamente, sentivo che mancasse sempre quella semplicità che dovrebbe essere la base di ogni software. Fino a quando non mi imbatto nel software di cattura schermo di Movavi. Da quando ho iniziato ad utilizzarlo, la domanda iniziale Come registrare video dal pc, ha ricevuto finalmente una risposta. Movavi Screen Recorder, non è certamente esente da difetti, ma è riuscito a soddisfare pienamente tutte le mie esigenze e sono certo che riuscirà a soddisfare anche le vostre.

Si tratta di un programma leggero, veloce e di una semplicità di utilizzo estrema. La curva di apprendimento di Movavi Screen Record è piuttosto rapida. Sono sufficienti un paio di ore per riuscire a gestire con dovuta dimestichezza ogni aspetto del software di cattura schermo. Non mi dilungo in una recensione completa, è possibile trovarne tante in rete, così come sono tante le video recensioni su Youtube, mi limito a consigliarvelo perché si tratta di un prodotto davvero valido e funzionale.

Movavi Screen Recorder permette di creare video tutorial, webinar, guide per aiutare un familiare o un amico in difficoltà. Puoi registrare solo l’audio di sistema o collegarci un microfono professionale. Una delle funzioni più apprezzate è la possibilità di registrarsi attraverso la webcam mentre allo stesso tempo si acquisisce lo schermo del Pc. Puo’ essere ad esempio utilizzato sul lavoro, come nel mio caso. A proposito, oggi non devo spiegare tutte le volte come utilizzare WordPress ai nuovi collaboratori, mi è bastato registrare un video con Movavi e renderlo disponibile a tutta la redazione.

In conclusione Movavi Screen Recorder è un prodotto ricco di funzionalità e nonostante la versione PRO abbia un prezzo compreso tra le 34 e le 55 euro, a seconda della versione che sceglierete, non ha nulla da invidiare a software più blasonati e più costosi. Non dovete necessariamente credere al mio entusiasmo, prima di un eventuale acquisto potete utilizzare la versione gratuita e capire da soli se Movavi Screen Recorder possa essere il prodotto giusto per voi.