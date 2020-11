Come comprimere video online con fastreel di Movavi

Hai l’esigenza di caricare i tuoi video sul tuo tablet o smartphone ma, così come li hai registrati, i filmati andrebbero ad occupare gran parte della memoria del dispositivo? Tranquilli, sul web esiste una soluzione per tutto, anche per comprimere video. In rete infatti è possibile trovare centinaia software, App o tool online, gratuiti o a pagamento, che si occupano in maniera del tutto automatica di ridurre le dimensioni dei tuoi video in pochi e semplici passaggi.

Oggi in particolare ci occuperemo di fastreel un nuovo servizio offerto da Movavi, azienda leader nel settore del video e foto editing, capace di comprimere video in maniera facile e veloce. Con fastreel potrete comprimere video in formato Mp4, con un peso fino a 500MB.

Come ridurre le dimensioni video online

Ciò di cui abbiamo bisogno sono un Pc, non ha importanza che sia prestante, il tool online di compressione video agisce direttamente sui server di Movavi, ed una connessione ad internet. Una volta collegati alla piattaforma fastreel bisogna eseguire tre semplicissimi passaggi:

1 Cliccare su Aggiungi un file e attendi il caricamento;

Il file deve essere un MP4 e non superare le dimensioni di 500MB.



2 Scegli il livello di compressione video;



Puoi selezionare tre livelli di compressione video:

ALTO: Comprime anche del 40% del peso, ma si perderà in qualità.

MEDIO: Comprime in modo ottimale, senza una grossa perdita di qualità.

BASSO: Comprime leggermente e la qualità rimane pressoché invariata.

3 Vi registrate ed esportate il risultato ottenuto.

In realtà con la registrazione, fastreel vi offre tante altre possibilità oltre alla compressione video. Essendo una suite completa di video editing online, vi consente anche la gestione del video stesso. Registrandovi al servizio potrete infatti agire direttamente sul contenuto video prima di salvarlo ed esportarlo. Potrete infatti tagliare porzioni di video, ridurre le dimensioni, aggiungere del testo in sovraimpressione, aggiungere musica, aggiungere altre immagini ad inizio o fine video, aggiungere sottotitoli ed anche i tanto amati filtri. Insomma con fastreel avrete a disposizione una suite completa e funzionale per la creazione e montaggio video, senza inoltre dover installare nessun software sul vostro Pc.

In conclusione, se avete la necessità di comprimere video per ridurne il peso, con fastreel ci riuscirete in tre semplici click del mouse. Potete abbonarvi ai servizi su base mensile o decidere di continuare ad utilizzare la versione base gratuita. Provate per credere.