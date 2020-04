Ceferin: “C’è la possibilità di non giocare più in questa stagione. Champions da concludere entro il 3 agosto

Con tutto il calcio europeo paralizzato dalla terribile pandemia da Coronavirus, la UEFA continua a studiare possibili date per riprendere le competizioni e possibili modelli per rendere possibile la fine della stagione sia per quanto riguarda i singoli campionati che per la Champions League e l’Europa League.

Il presidente della UEFA Aleksander Ceferin, ha affermato oggi che, come scadenza, sia l’Europa League che la Champions League devono riprendere entro luglio e terminare prima del 3 agosto: “Il 3 agosto, sia la Champions League che l’Europa League devono necessariamente essere completate. Siamo in una situazione straordinaria e dobbiamo essere flessibili e ragionare fuori dagli schemi. Dare priorità al bene comune, piuttosto che pensare ai singoli”

Champions League ed Europa League da concludere entro il 3 agosto o saranno annullate?

“Possiamo e dobbiamo fare uno sforzo maggiore e provare a giocare nelle stesse date dei campionati europei, accordandoci con le Leghe per incastrare al meglio tutte le competizioni. Abbiamo diversi piani per tornare a giocare la Champions League e l’Europa League. Al momento le date più plausibili potrebbero essere maggio, giugno, o magari luglio, tuttavia c’è anche la possibilità, non tanto remota, che le coppe europee non possano essere più disputate. Se la situazione non migliora in maniera decisiva e se soprattutto le autorità non ci consentono di giocare, non saremo più in grado di concludere la stagione europea. Dipendiamo dai governi di ciascun paese. Chiaramente l’obbiettivo resta quello di terminare le coppe entro il 3 di agosto 2020, non ci sono altre alternative. Andare oltre quella data, magari settembre o ottobre è fuori discussione, non ci sarebbero più i tempi tecnici per iniziare la nuova stagione di coppe (2020-2021).”

Champions League, ipotesi Final Eight o Final Four molto concrete.