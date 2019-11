Carmen Pierri e Agostino Penna premiati dal Comune di Montoro

Domenica mattina 24 novembre 2019, alle 11.30 il Comune di Montoro omaggerà, presso la sede municipale di Piano, due artisti locali che quest’anno si sono distinti in trasmissioni televisive a diffusione nazionale. La giovane cantante Carmen Pierri, vincitrice della sesta edizione di The Voice of Italy (Raidue), mentre il secondo è Agostino Penna, trionfatore nell’edizione numero 9 di Tale e Quale Show (Raiuno).

I due cantanti hanno sicuramente dato enorme lustro alla città di Montoro, che ha seguito con fervido entusiasmo le loro avventure mediatiche: basti pensare che in occasione della finale di The Voice of Italy, alla piazza centrale della frazione Borgo, dove è cresciuta la giovanissima Carmen, è stato posto un maxischermo per seguire la puntata. Invece per Penna, già noto per numerose esperienze nel tubo catodico, i montoresi si sono sintonizzati ogni venerdì sera da settembre su Raiuno per seguirne le sue performance, una più apprezzata dell’altra.

A questo punto non resta che ricordare l’appuntamento per tutta la cittadinanza domenica alle 11.30 presso Palazzo Dell’Annunziata.