Avellino, sabato si discute di Mediazione Penale alla rassegna culturale “Avellino Letteraria”

In occasione della rassegna culturale "Avellino Letteraria" sarà presentato il libro del Dott. Emanuele Esposito: "La mediazione Penale Minorile in Italia: Aspetti problemi e prospettive".

Negli ultimi anni si sente spesso parlare di mediazione penale minorile, ma sostanzialmente di cosa si tratta e come viene affrontata in Italia, soprattutto per quanto riguarda i reati commessi da minori?

La mediazione penale per come la conosciamo oggi nasce negli Stati Uniti verso la fine degli anni 70, successivamente si è andata diffondendo anche in Europa. In Italia viene introdotta attorno alla metà degli anni 90 ed essenzialmente nasce per gestire in maniera più oculata soprattutto i reati commessi da minori.

Nasce così anche la figura del mediatore penale minorile, una figura professionale che, mantenendo un ruolo di assoluta imparzialità aiuta il minore a prendere coscienza immediata del reato commesso e delle conseguenze da esso derivanti al fine ultimo di stimolare nello stesso un processo di consapevolezza nei confronti della vittima.

Per coloro i quali volessero approfondire l’argomento, Sabato 4 dicembre 2021, ore 18.00, presso Villa Amendola, in Via Due Principati (Avellino), sarà presentato il libro del Dott. Emanuele Esposito: “La mediazione Penale Minorile in Italia: Aspetti problemi e prospettive”.

Il libro sarà presentato nel continuo dei salotti culturali della rassegna “Avellino Letteraria” organizzata da Annamaria Picillo presidente di “Itinerando l’Irpinia”. Interverranno i giornalisti Fiore Carullo e Daniela Apuzza, l’assistente sociale Dott. Anna Ansalone, presidente Associazione “Il Faro” e Don Gerardo Capaldo di Unione cattolica della Stampa Italiana “UCSI”.