Mostra prodotti artigianali realizzati dai detenuti. Presentazione ad Avellino, Sabato 18 dicembre 2021.

Domani 18 Dicembre alle ore 10:30, conferenza stampa e inaugurazione della mostra di articoli locali nelle carceri dell’avellinese presso la sala dell’Ordine dei giornalisti di Avellino. La mostra promossa dall’ufficio del Garante Regionale dei detenuti d’intesa con le direzioni delle carceri di Avellino, Ariano Irpino, Lauro e Sant’Angelo dei Lombardi, si terrà presso la Sala dell’Ordine dei giornalisti di Avellino in Corso Vittorio Emanuele 6, con i prodotti realizzati dai detenuti e dalle detenute degli istituti di pena della provincia di Avellino nei giorni 18 dicembre dalle ore 10:30 alle ore 17:00 e 19 dicembre dalle ore 09:00 alle ore 14:00. Sono state anche coinvolte Associazioni e Cooperative che entrano con progetti di inclusione sociale dentro questi istituti e che operano costantemente negli Istituti di pena della provincia di Avellino. Per il Garante campano Ciambriello “è uno stimolo per gli enti locali, per i singoli cittadini, per le Caritas, per le associazioni del terzo settore, partecipare a questi due giorni di mostra che serve anche a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema del carcere che spesso e rimosso. All’incontro saranno presenti anche detenute e detenuti autorizzati dai Magistrati di Sorveglianza. E’ un’occasione anche di conoscenza oltre che di condivisione per costruire ponti e non muri”!