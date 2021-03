Amici 2021, svelati i nomi dei giudici per il serale

Sono il conduttore e ballerino Stefano De Martino, il frontman dei The Kolors Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia i giudici per il serale di Amici, al via questa sera su Canale 5 in prima serata. A giudicare i 17 concorrenti ammessi alla fase finale dello show sono tre personalità, tutte transitate tra le fila del talent, che nel corso delle nove puntate contribuiranno all’eliminazione dei partecipanti, fino alla scelta del vincitore.

A tenere alta la qualità dello spettacolo arriva un nuovo direttore artistico, il francese Stephane Jarny, già molto noto nell’ambito della francofonia con spettacoli teatrali e musicali di successo, oltre ad aver seguito artisti dal calibro di Mika, Bob Sinclair, Kylie Minogue.

Tra gli ospiti dell’esordio sono previsti sia Sabrina Ferilli, l’amica fraterna della conduttrice Maria De Filippi, oltre che giudice popolare per Tu sì que vales, che il fortunato duo comico Pio e Amedeo.

Amici: Le squadre

A differenza della scorsa edizione, nella nuova annata torna la divisione in squadre, che questa volta sono ben tre, non due, come di consueto. Tale numero deriva dal rispettivo abbinamento, per ogni squadra, di un insegnante di canto e di uno ballo, con i rispettivi allievi che hanno seguito sin dalla fase pomeridiana, in onda da novembre (tre sono i docenti di canto e tre sono i docenti di ballo).

La prima squadra è capitanata dai veterani Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e formata da Sangiovanni (già disco d’oro con il suo singolo “Lady”), Esa, Leonardo, Deddy ed Enula (cantanti); Tommaso e Serena (ballerini).

La seconda squadra è guidata dai docenti new entry di quest’anno Arisa e Lorella Cuccarini e formata da Tancredi, Raffaele, Gaia e Ibla (cantanti); Rosa, Martina e Alessandro (ballerini).

La terza squadra è capeggiata dagli insegnanti Anna Pettinelli e Veronica Peparini e si contraddistingue per la sua esiguità numerica, dato che è formato soltanto da tre concorrenti, mentre le altre due formazioni ne hanno ben sette al proprio interno. I membri di questo team sono Aka7even (cantante), Giulia e Samuele (ballerini).

Amici, anticipazioni prima puntata

Dato che l’emissione è stata registrata nella giornata di giovedì, quanto vedremo questa sera è in parte già noto, grazie alle “talpe” di diversi siti, tra cui spicca Ilvicolodellenews.

La puntata ha visto lo svolgimento di tre manche con tre prove a testa. La compagine sfidante è stata designata, dopo la scelta del giudice Emanuele Filiberto tra tre buste chiuse, proposte dalla conduttrice. La scelta è ricaduta sulla busta n°3, che all’interno aveva la scritta Zerbi-Celentano.

Il duo ha deciso di sfidare la formazione Arisa-Cuccarini, riuscendo a prevalere. Con la vittoria di manche, i docenti della squadra vincitrice hanno nominato tre concorrenti del gruppo perdente, ossia Rosa, Gaia e Tancredi. In prima battuta Rosa è il primo nome salvato dai giudici, mentre il secondo è Tancredi, con la conseguenza che Gaia è stata la prima eliminata al serale di Amici 20.

La registrazione riprende con la seconda manche, in cui la compagine già vincitrice decide di riproporre la medesima sfida e riesce ad avere nuovamente la meglio. I nuovi nominati da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano sono stati Raffaele, Ibla e Martina. I giudici hanno salvato prima Martina, poi Ibla, con Raffaele destinato al ballottaggio con il perdente della manche successiva, per la determinazione del secondo concorrente eliminato.

Nell’ultima manche, il duo ha deciso di sfidare invece la formazione Pettinelli–Peparini, che è risultata poi vincitrice. Le due insegnanti hanno posto a rischio eliminazione Deddy, Esa e Sangiovanni. Il primo nome salvato dai giudici è stato Sangiovanni mentre il secondo è stato Deddy. Una volta stabilito il ballottaggio tra i due cantanti Raffaele ed Esa, la conduttrice invita tutti i concorrenti a tornare in casetta, sottolineando che di lì a breve sarebbe stato comunicato loro sulle modalità di svolgimento per la sfida.

Al momento, nulla è trapelato dalle anticipazioni. Tuttavia, la pubblicazione del regolamento per il televoto sul sito ufficiale della trasmissione lascia pensare che sarà proprio il pubblico da casa a determinare la sorte dei due concorrenti. L’ipotesi ventilata prevederebbe l’apertura della sessione di voto a fine puntata, presumibilmente con un apposito lancio preregistrato, e la chiusura prevista all’inizio della nuova registrazione, diramata pubblicamente attraverso i canali social dello show, come già è avvenuto per alcune puntate di Amici Celebrities (versione vip del programma realizzata nell’autunno 2019).