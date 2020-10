Infarto silenzioso: spesso colpisce in modo asintomatico, sfugge alle cure e può colpire tutti

L’infarto è una delle patologie più diffuse e pericolose ad oggi diagnosticate in medicina. Le ragioni sono piuttosto semplici, l’infarto è una malattia subdola, capace di colpire chiunque ed in qualsiasi momento. Preavvisi? Davvero molto pochi, ed in ogni caso bisogna farsi trovare pronti nel recepirli. L’infarto viene definito anche la malattia silenziosa, proprio per questo motivo. Lancia solo dei timidi segnali, che tuttavia, purtroppo non tutti riescono ad interpretarli in modo corretto e dunque riuscire ad anticiparlo, magari recandosi al più vicino ospedale.

L’infarto colpisce chiunque, ad essere “buoni” il range di età è compreso tra 30-99 anni, ma sono sempre più crescenti i casi di giovanissimi infartuati. La colpa è anche nostra, lo stile di vita è peggiorato notevolmente, cosi come l’alimentazione, siamo continuamente sottoposti a stress, angosce, tensioni, ma nella maggioranza dei casi l’infarto è causato da altri fattori.

Esiste qualcosa di più spaventoso di un infarto? Certamente! Un infarto silenzioso o silente! Secondo una ricerca condotta dal Wake Forest Baptist Medical Center a Winston-Salem, in Carolina del Nord e pubblicato sulla rivista scientifica Circulation, la metà degli infartuati, per la precisione il 45%, neppure se ne accorge, subendo il classico infarto silenzioso, ovvero privo dei classici sintomi che accompagnano la patologia. Una situazione decisamente pericolosa secondo gli esperti. Non riuscendo a captare i segnali che lancia il corpo, diventa molto più difficile intuire il pericolo e dunque si alza il rischio di morte fulminante o prematura. Spesse volte, alcuni infarti sono cosi “silenziosi”, che neppure il cuore se ne ‘accorge’, sottovalutando le possibili cure da porre in essere. Questo tipo di infarto non viene infatti riconosciuto nemmeno successivamente, durante un elettrocardiogramma o una visita cardiologica di routine.