Alberto Angela batte Maria De Filippi nel sabato sera in tv

L’ultimo sabato sera per questo mese di settembre ha riservato un’interessante sorpresa in ambito televisivo. La sorpresa in questione è che un programma di cultura quale “Ulisse” di Alberto Angela ha prevalso sulla versione vip di “Amici” condotta da Maria De Filippi. Dunque, la presentatrice ormai regina del sabato sera in tv da diversi anni per una sera ha perso il suo scettro.

Alla notizia è letteralmente esploso di gioia il popolo dei social network, felice che per una volta la cultura abbia vinto sull’intrattenimento, ritenuto di bassa qualità da molti tra tali utenti. Allo stesso tempo, si sono espressi sull’avvenimento con pensieri pieni di soddisfazione sia l’amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini ma anche Alberto Angela attraverso un lungo post di soddisfazione sulla propria pagina Facebook, così come il neo Ministro della Cultura Dario Franceschini sul proprio account Twitter.

PUBBLICITÀ



D’altronde, il confronto tra i dati parla in maniera assai chiara: 3.614.000 telespettatori con il 20,01% di share per Raiuno, la cui proposta è terminata poco prima di mezzanotte, contro 3.006.000 telespettatori e il 19,45% di share per Canale 5, la cui proposta è terminata all’una circa. La vittoria acquisisce dimensioni più nette osservando gli ascolti per il tempo in cui entrambi i programmi erano in onda (21.31-23.52), come si evince dall’analisi del sito Tvblog: 3.614.000 telespettatori con il 20,01% di share per Raiuno contro 3.310.000 telespettatori e il 18,32% di share per Canale 5.

In ogni caso, il sorpasso su Raiuno sembrava già addensarsi tra gli addetti ai lavori, alla pubblicazione degli ascolti relativi a sabato scorso, giornata in cui sono partite entrambe le emissioni. Nella fattispecie, Maria De Filippi ha prevalso in share per via della lunga durata, mentre Alberto Angela ha brillato in valori assoluti (3.502.000 teleutenti con share 18,97% per Raiuno vs 3.274.000 teleutenti con share 20,02% per Canale 5).

A questo punto non resta che seguire il nuovo atto della sfida sabato sera, che sarà però l’ultimo, poiché il programma Mediaset, dopo la puntata di sabato 5 ottobre, verrà trasmesso il mercoledì sera, però condotto da Michelle Hunziker.