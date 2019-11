9 e 10 Novembre, Festa del Ringraziamento a Grottolella

Grottolella – Il 9 e il 10 Novembre a Grottolella si festeggerà la Festa del Ringraziamento, evento che si tiene da oltre trenta anni sul territorio grottolellese, una due giorni dedicata agli agricoltori e ai prelibati prodotti agricoli e agli stessi mezzi agricoli. Il Giorno 9 Novembre sarà dedicato alla riflessione e al dibattito che si terrà alle ore 17 e 30 nella sala consiliare, e che verterà sul tema: Agevolazioni nel mondo dell’agricoltura. Dopo i saluti del Sindaco di Grottolella il Geometra Antonio Spiniello, il dibattito verrà introdotto dall’assessore alla agricoltura l’Imprenditrice agricola Brunella Nigro. Interverranno ai lavori l’agronomo dott. Angelo Maglio, la Dottoressa Annalisa Vera Capozzi Architetto, il Dott. Marco Toto, Dirigente Regione Campania U.O.D. 10, il Dott. Teobaldo Acone Ambasciatore della associazione del vino. Le conclusioni saranno affidate all’onorevole Maurizio Petracca Presidente della commissione agricoltura in Regione Campania. Il Dibattito sarà moderato dal Giornalista Renato Spiniello.

“Il dibattito del 9 Novembre vuole essere una opportunità soprattutto per le nuovi generazioni, perché le opportunità, nel mondo della agricoltura, ci sono, vanno solo meglio argomentate e spiegate ai giovani, al fine di creare nuove possibilità di lavoro e concrete condizioni di sviluppo per il nostro territorio. Come amministrazione ci faremo promotori di iniziative che avranno come scopo la valorizzazione del lavoro agricolo e dei prodotti che derivano direttamente dalla terra. Come amministrazione comunale ringraziano la famiglia Nittolo che da anni con passione e impegno organizza la festa del Ringraziamento e la benedizione dei mezzi agricoli e dei prodotti della terra, grazie alla famiglia Nittolo si rinnova annualmente questa bellissima iniziativa che pone il mondo agricolo in primo piano. Inoltre con questa iniziativa vogliamo rimarcare le potenzialità del nostro territorio nel comparto agricolo”- è quanto dichiarato dall’assessore alla agricoltura del comune di Grottolella Brunella Nigro organizzatrice del dibattito.

Il giorno 19 Novembre il programma della giornata si articolerà nel seguente modo: alle 10.30 ci sarà sul palazzetto dello sport il raduno dei mezzi agricoli, alle 11 la Santa Messa, alle 12.45 ci sarà la benedizione in Piazza Municipio dei mezzi agricoli e dei prodotti della terra, da parte del Parroco di Grottolella Don Marcello. Le conclusioni della mattinata saranno affidate all’Onorevole Vincenzo Alaia, Consigliere Regionale, da sempre legato alle tematiche relative al mondo della agricoltura. A seguire si terrà il Pranzo del Contadino all’interno del Palazzetto dello Sport di Grottolella, pranzo preparato in loco dall’Agriturismo Vecchio Mulino di Grottolella.