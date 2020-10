Impennata di contagi in Italia. 4458 nuovi casi. Campania la regione più colpita

Il covid-19 torna a far paura in Italia. La crescita dei nuovi contagiati, così come le nuove terapie intensive e purtroppo i decessi, continuano ad aumentare giorno dopo giorno in maniera preoccupante. La situazione peggiore si sta verificando in Campania, nella giornata odierna è risultata la Regione Italiana con più contagiati da Coronavirus (757), superando anche la Lombardia (683) e il Veneto (491).

Dopo il crollo dei contagi avvenuto nel periodo post lockdown, la linea pandemica sembra aver invertito nuovamente la rotta. Dai dati rilasciati dalla protezione Civile e dal Ministero della Salute, i nuovi contagiati dal virus in data 8 ottobre 2020 a fronte di 128.098 tamponi eseguiti è pari 4.458, le nuove infezioni da caronovarus nella giornata di ieri erano state invece 3.678. I tamponi effettuati dall’inizio della pandemia sono stati oltre 12 milioni.

Le persone affette da covid che necessitano cure respiratorie e dunque si trovano in terapia intensiva sono 358, 21 pazienti in più rispetto alla giornata di ieri. I pazienti positivi totali in Italia al momento sono 65.952, di questi, 3.925 sono ricoverate negli ospedali con sintomi lievi. I decessi segnalati nelle ultime 24 ore ammontano a 22, per un totale di vittime che arriva a quota 26.083. Ieri, erano decedute altre 31 persone. I cittadini Italiani che, fortunatamente, sono guarite dal Covid-19 sono 236.363.

CORONAVIRUS IN CAMPANIA

Come accennato in precedenza sono 757 i nuovi casi registrati in Campania nelle ultime 24 ore. I tamponi eseguiti sono stati 9.925, vale a dire il 7% dei pazienti esaminati. Numeri decisamente preoccupanti se rapportati al periodo peggiore della Pandemia, dove la Campania era risultata tra le Regioni meno colpite dal virus. Il totale dei casi nella Regione dall’inizio dell’emergenza sale quindi a 16.464, mentre sono 654.892 i tamponi effettuati da inizio pandemia. L’Unità di crisi della Regione Campania comunica inoltre che è stato registrato un nuovo decesso legato al covid-19 in Campania, con il totale dei deceduti che raggiunge quota 470 persone a causa o in presenza del covid. Sono 149 i nuovi guariti, per un totale di 7.044.