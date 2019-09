200 MILA STUDENTI IN CORTEO PER L’AMBIENTE MANDANO IN TILT IL TRAFFICO DI NAPOLI

200 MILA STUDENTI IN CORTEO PER L’AMBIENTE MANDANO IN TILT IL TRAFFICO...

Nella giornata di mobilitazione per il clima un corteo di 200 mila studenti, dopo aver percorso Corso Umberto, ha bloccato con un sit-in l’incrocio con piazza cavour nei pressi del museo nazionale.

“Abbiamo bloccato il traffico del centro di Napoli perché l’inquinamento sta bloccando il nostro futuro” dichiara Manuel Masucci, coordinatore Regionale dell’Unione degli Studenti Campania “Nelle città che vogliamo non c’è spazio per le macchine ma tutti dovranno potersi muovere con i mezzi pubblici!”

“La situazione dei trasporti in Campania è vergognosa: vogliamo immediati investimenti per un trasporto pubblico gratuito ed efficiente, per garantire a tutti il diritto a muoversi ed andare a scuola eliminando l’inquinamento dalle nostre città! Non vogliamo sentir parlare di eco-tasse: la riconversione e la ricerca per mezzi di trasporto ecosostenibili la pagheranno le compagnie petrolifere che si sono arricchite distruggendo il mondo”