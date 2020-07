Un recovery Plan dall’UE per clima ed economia

Il Vecchio Continente vuole intraprendere la strada giusta, che lo porti ad essere il luogo piu’ vivibile del mondo. Per realizzare cio’ e’ necessario mettere in atto una serie di azioni (Green Deal) volte a promuovere l’uso efficiente delle risorse passando ad un’economia circolare, ripristinare le biodiversita’ e ridurre l’inquinamento. Per ottimizzare le risorse economiche bisogna abbandonare i vecchi schemi che prevedono la rottamazione degli oggetti che non servono piu’. Bisogna quindi invertire la tendenza, mirare al riutilizzo e alla rigenerazione dei materiali giunti a fine vita, reintroducendoli nel ciclo economico: in altre parole attualizzare un’economia circolare. Questo ciclo virtuoso portera’ benefici all’ambiente, sotto forma di riduzione delle emissioni di anidride carbonica e gas serra e all’economia. La popolazione mondiale e’ in crescita e nello stesso tempo le materie prime per le nuove produzioni non sono illimitate, per cui e’ opportuno economizzare. La crisi economica provocata dalla pandemia ha aguzzato l’ingegno dei governanti europei che mirano ad orientare il mostruoso piano di investimenti del Recovery Fund verso una strategia di economia circolare. Ed e’ questa un’occasione unica per convogliare le risorse da affidare ai singoli Paesi Europei in un piano a sostegno dell’Ambiente. Horizon Europe e’ un programma che nei prossimi sette anni prevede un sostegno alla buona raccolta e al riciclo dei rifiuti. Ma per realizzare appieno un’economia circolare e’ importante coinvolgere tutto il processo produttivo, cioe’ prevedere dalla creazione di un oggetto il riciclaggio ed il riuso delle stesso a fine vita. L’UE fornira’ quindi sostegno finanziario e assistenza tecnica per aiutare le persone, le imprese e le regioni piu’ colpite al passaggio all’economia verde. Si tratta del cosidetto “meccanismo per una transizione giusta” che contribuira’ a mobilitare almeno 100 miliardi di euro per il periodo 2021-2027 nelle regioni piu’ colpite.

