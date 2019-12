Tù sì que Vales, trionfa la giovane cantante irpina Enrica Musto

La cantante lirica 21enne Enrica Musto è la vincitrice del talent di Canale 5 “Tù Sì Que Vales”. La ragazza, originaria di Montemiletto, in provincia di Avellino, ha lasciato sia i presenti in studio che il pubblico a casa in visibilio sin dalla sua prima apparizione.

Nella puntata in cui ha guadagnato l’accesso alla finale, si è esibita sulle note del celebre brano “Tu sì ‘na cosa grande” mentre nella serata decisiva ha omaggiato Ennio Morricone con la colonna sonora del film “C’era una volta il West”, accompagnata al pianoforte dal suo maestro Domenico Zingariello insieme ad altri musicisti. Zingariello ha seguito il percorso di Erica presso il Conservatorio di Matera, dove si è diplomata in canto lirico, dopo averlo studiato sin dalla tenera età.

Con quest’ultima esecuzione, Enrica è riuscita a risultare la più votata da casa fra i concorrenti della propria manche (vincitrice della 2°manche su un totale di 4, ognuna con 4 concorrenti in gara), così qualificandosi all’ultima fase di gara, quando ha prevalso anche sugli altri tre concorrenti ancora in lizza per il montepremi destinato al primo classificato, pari a 100mila euro.

Per Enrica la vittoria televisiva è un’ulteriore tassello in una carriera già promettente nel panorama lirico. La giovane irpina infatti, vanta già diverse partecipazioni a concorsi nazionali, ottenendo ottimi risultati, ma soprattutto ha accompagnato la regina della lirica italiana Katia Ricciarelli in diversi tour, dopo che la stessa ne aveva intuito il talento canoro nonostante la giovane età.