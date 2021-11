Come trasferire Chat e dati WhatsApp da iOS ad Android e viceversa con iCareFone per WhatsApp Transfer

Passare da Android a iOS o viceversa è una condizione che ormai, in un mondo sempre più centrato sui Social e sulla multimedialità connessa è diventata una consuetudine quasi annuale. Basti pensare come negli ultimi dieci anni sia totalmente cambiato il concetto stesso di possesso dello smartphone. Nel 2006 in media si cambiava telefono ogni 4 anni, oggi la media è scesa a 14 mesi. Ciò che non è cambiato è certamente la paura che gran parte dei consumatori prova quando deve acquistare un nuovo Smartphone Android o un nuovo iPhone, ecco in quel caso, trasferire i dati dal vecchio al nuovo dispositivo, soprattutto se si passa da iOS ad Android o viceversa diventa per molti, motivo di paure. Spostare chat WhatsApp da Android a iPhone o magari creare e trasferire un Backup WhatsApp da Android a iPhone per tantissimi utenti risulta essere un passaggio oltremodo complicato.

Backup Whatsapp da Android a iPhone con iCareFone per WhatsApp Transfer

Infatti non tutti gli utilizzatori di smartphone di ultima generazione, siano essi Android o iOS hanno capacità tecniche per la gestione degli stessi. Spostare chat WhatsApp da Android, magari utilizzando Google Drive, può sembrare un’operazione banale per chi ha dimestichezza o la passione per il mondo tech, ma vi assicuriamo che non lo è per tantissima gente. Immaginate una Mamma che non ha mai utilizzato un dispositivo tech e passa da Android a iOS, ecco, senza un aiuto concreto o magari un programma che le faciliti il passaggio avrà certamente grosse difficoltà nel far funzionare il suo nuovo smartphone.

Per fortuna di questa Mamma oggi esistono tante aziende che hanno creato software specifici in grado aiutarla in ogni singolo passaggio. iCareFone per WhatsApp Transfer ideata da Tenorshare ad esempio è una delle più conosciute ed utilizzate dagli appassionati. Grazie al suo funzionamento molto semplice, anche i meno esperti saranno in grado di trasferire chat WhatsApp da Android a iPhone o magari un semplice trasferimento contatti da Android a iPhone.

Cos’è iCareFone per WhatsApp Transfer

Come suggerisce il nome, iCareFone per WhatsApp Transfer è uno strumento che permette di trasferire i backup WhatsApp Android e iOS in una direzione o nell’altra, cioè da iPhone ad Android oppure da Android a iPhone. Questa soluzione, creata da Tenorshare, è compatibile sia con il sistema operativo Windows sia con macOS. Il Software ovviamente supporta le ultime versioni di Android e iOS, tra cui iOS 15, nonché WhatsApp Business. In altre parole, è compatibile con qualsiasi dispositivo presente sul mercato: Samsung, Xiaomi, Redmi, Oppo, iPhone e così via. Un altro dei vantaggi più importanti di iCareFone per WhatsApp Transfer è la sua semplicità di utilizzo, infatti, il processo di esportazione dei dati multimediali e delle chat di WhatsApp è davvero molto semplice, è sufficiente collegare i due smartphone al PC o al MAC e seguire i pochi passaggi indicati nell’interfaccia del programma. Qui la guida dettagliata passo dopo passo.

Va detto inoltre che il programma è anche compatibile con altre applicazioni di messaggistica, come Line, Viber, WeChat e Kik, sono programmi di messaggistica poco utilizzati in Italia e in Europa, quindi ci concentreremo solo su WhatsApp. Il software offre una sua versione gratuita, dal momento che possiamo scaricare il programma dal sito ufficiale di Tenorshare senza dover necessariamente acquistarlo subito. Naturalmente, la versione di prova ha delle limitazioni e per poterle sbloccare bisogna acquistare una licenza completa che ad oggi va da un minimo di circa 19 euro per 1 mese di utilizzo alla più conveniente licenza a vita dal costo di circa 50 euro.

Un Modo Semplice di Passare dati da Android a iOS

L’interfaccia di iCareFone per WhatsApp Transfer si presenta con uno stile Minimal ma efficace. Pochi fronzoli e tanta concretezza. Tre sono le possibilità di utilizzo principali:

Trasferire dati di WhatsApp tra dispositivi iOS e Android Eseguire il backup dei dati di WhatsApp dal dispositivo al computer Visualizza i dati nel backup o ripristina il backup sul dispositivo

Ma non solo, il programma offre la possibilità, sempre a portata di click di eseguire altre interessanti operazioni, quali:

Backup Chat di WhatsApp (iOS) – GUIDA Ripristinare il Backup WhatsApp su iPhone – GUIDA Ripristinare il Backup WhatsApp iPhone su Android – GUIDA Trasferire i Messaggi WhatsApp da iPhone a iPhone – GUIDA Trasferire i Messaggi WhatsApp da iPhone ad Android – GUIDA Trasferire i Messaggi WhatsApp da Android a iPhone – GUIDA Trasferire i Messaggi WhatsApp da Android ad Android – GUIDA Gestione dati su iPHONE/iPAD/iPOD – GUIDA Esportare foto su PC/MAC con un click – GUIDA

Trasferire le Chat WhatsApp tra Android e iOS in pochi click

Nella nostra guida prendiamo in esame il solo trasferimento di dati tra iOS e Android. Innanzitutto bisogna scaricare il software dal sito ufficiale iCareFone per WhatsApp Transfer, ricordiamo essere disponibile anche per il sistema operativo MAC oltre a Windows. il prossimo passo sarà collegare il nostro iPhone e il nostro dispositivo Android ad esso. Cliccare sull’icona WhatsApp del programma e successivamente decidere quale dispositivo sarà la fonte sorgente che invierà i dati e quale dispositivo sarà il destinatario che riceverà i dati. Ricordiamoci di attivare il debug USB su Android abilitando le Opzioni di sviluppatore. Il processo per abilitare il debug USB su Android può variare a seconda del livello di personalizzazione e della marca del vostro dispositivo, vi basterà scrivere su Google il nome del vostro Smartphone per avere una guida dettagliata, sono comunque pochissimi passaggi da eseguire. Su iPhone va invece disattivata la funzionalità “Dov’è” (o trova il mio iPhone). IMPORTANTE, una volta completata la proceduta non vi dimenticate di ri-attivate la funzione “Dov’è”.

Terminate le operazioni essenziali di cui sopra, sarà possibile iniziare il processo di trasferimento delle chat e dei dati WhatsApp cliccando semplicemente sul pulsante TRASFERIRE. Potete scegliere di spostare le Chat WhatsApp da uno Smartphone Android ad un iPhone o viceversa. Successivamente basterà seguire le istruzioni a schermo per completare in maniera corretta la procedura. Sostanzialmente vi chiederà di eseguire un Backup manuale sul dispositivo sorgente prima di iniziare il processo di trasferimento vero e proprio. Infine bisognerà solo attendere che il trasferimento sia completato con successo. La durata del trasferimento dipende se nel passaggio avete incluso anche i file multimediali. Una volta completato il procedimento le chat WhatsApp e o i file multimediali presenti sullo Smartphone sorgente saranno disponibili anche sul nuovo Smartphone destinatario.

Consiglio: Il procedimento di trasferimento andrà a sovrascrivere i dati presenti nello smartphone ricevente, quindi sarebbe buona norma effettuare un backup prima di procedere se lo smartphone ricevente ha già in uso WhatsApp.

Perché utilizzare iCareFone per WhatsApp Transfer?

In attesa che la stessa WhatsApp si decida ad implementare il tanto promesso trasferimento backup tra dispositivi diversi non possiamo fare altro che affidarci a software come quello appena descritto. I vantaggi sono molteplici, il prodotto offerto da Tenorshare nello specifico è molto facile da utilizzare, adatto anche alla Mamma citata in precedenza. I trasferimenti sono molto rapidi e la possibilità offerta di trasferire anche i file multimediali è un plus che può fare davvero molto comodo. Inoltre il software offre anche la possibilità di esportare i link in un file Html per essere consultati tramite Broswer.

Come già accennato in precedenza ci sono 4 versioni del software, la versione gratuita, che ovviamente offre delle limitazioni, serve sostanzialmente per provare il programma e decidere se vale la pena acquistarlo. Al momento in cui scriviamo i prezzi sono identici sia per la versione macOS sia per quella Windows, si parte da 19,99 euro per la licenza di un mese, con rinnovo automatico disattivabile in qualsiasi momento, la licenza di 12 mesi costa 35,99 euro ed infine la licenza a vita, che è anche la più conveniente acquistabile al costo di 49,99 euro.