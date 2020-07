Torna “Un posto al sole” con le nuove puntate inedite

La tv italiana segna un altro passo verso la normalità con le nuove puntate di “Un posto al sole”, in onda da domani sera su Rai3 alle 20.45 dal lunedì al venerdì. Dopo 100 giorni dall’ultima puntata inedita, il pubblico italiano potrà assistere alla prima serialità televisiva made in Italy ai tempi del nuovo Coronavirus.

Anche se è arrivato l’improvviso stop ai nuovi episodi, lo sceneggiato ha continuato a tenere compagnia ai fan anche durante le settimane più cruciali con la riproposizione delle puntate trasmesse a cavallo tra marzo e aprile 2012, in onda fino al 22 maggio, dopodiché è scattata la sospensione per bassi ascolti. Nel frattempo, però, la Rai ha prodotto anche delle brevi pillole – 40 episodi sulla mediateca Rai Raiplay, resi disponibili tra il 18 maggio e il 21 giugno- che vede al centro i protagonisti della storia, attraverso le videochiamate, alle prese con la fase 2 della pandemia in Italia.

Un posto al sole torna con nuovi episodi post covid-19

Per ottenere le puntate nuove da domani, la produzione è ripartita a metà giugno, seguendo in maniera rigorosa tutti i protocolli sanitari. Di conseguenza, periodicamente tutto il personale viene sottoposto a test sierologico. Il set vede sia la sanificazione al mattino che a fine giornata nonché misuratori di temperatura al suo ingresso. Le troupe al lavoro sono soltanto tre, una in esterni e due in interni, senza reciproci cambi. I suoi membri poi indossano guanti e mascherina, a cui si aggiunge la visiera per il regista.

Invece, per gli attori è previsto un camerino personale con i propri costumi rigorosamente igienizzati, dove possono eventualmente truccarsi e acconciare il proprio look, dal momento che è sospeso il servizio di trucco e parrucco. Per ovvie ragioni, il cast deve mantenere le distanze di sicurezza, dunque niente ciak per baci e abbracci, ma le eventuali scene di vicinanza che vedremo sono dovute ad escamotage della regia.

Dove eravamo rimasti? Che succederà? (ATTENZIONE: SPOILER)

Negli ultimi episodi inediti, diverse storie erano rimaste in sospeso: Serena e Filippo impegnati nella nuova vita dopo la separazione; Giulia coinvolta nella convivenza con il cagnolino in casa; Marina Giordano contesa tra Roberto Ferri e Fabrizio Rosato dopo essere scampata a un tentativo di omicidio; il magistrato Nicotera impegnato nell’indagine contro il clan Tregara, in cui ha coinvolto anche i giovani avvocati Niko e Susanna, chiedendo loro di invitare un loro assistito a collaborare; Giudo e Mariella in fibrillazione per la preparazione delle loro nozze.

Alcune evoluzioni delle trame sono trapelate dai due spot promozionali, trasmessi per annunciare il ritorno in tv. Il primo, in rotazione dal 3 luglio, vede i protagonisti alla terrazza, con sottofondo la canzone di Caterina Caselli “100 giorni” – brano scelto proprio per la durata dell’assenza – in tenuta nuziale. Quindi, questi frammenti lasciano pensare che il matrimonio tra Guido e Mariella si svolgerà. Il secondo promo, invece, ha al centro una sparatoria all’interno di una corsia ospedaliera, in cui il magistrato Nicotera si frappone fra le pallottole e Susanna.