Tenorshare 4uKey: Come Sbloccare iPhone disabilitato se dimentichi il codice

Tutti i possessori di un dispositivo Apple, che sia l’ultimo iPhone o il nuovissimo iPad sono accomunati dallo stesso timore, la possibilità di bloccare il dispositivo qualora ci si dimentichi della password o del codice di accesso. Il codice iPhone dimenticato è un problema molto più comune e frequente di quanto non si possa credere, può davvero capitare a tutti e creare enormi disagi, soprattutto quando sullo smartphone si salvano documenti o file multimediali importanti.

Magari dopo anni di utilizzo di Apple siete passati ad Android ed ora non ricordate più i codici di accesso, o magari, come capita molto spesso, dopo molti anni avete deciso di rinnovare il vostro iPhone, ma intanto non ricordate più la Password e quindi non potete effettuare il trasferimento dei file sul nuovo dispositivo. Potrebbe accadere anche che lo schermo del vostro iPhone si sia rotto e non vi permette di inserire il passcode. Insomma le ragioni potrebbero essere davvero tante.

Ma uno dei motivi più diffusi, per quanto possa sembrare banale, si verifica quando si acquista un iPhone o un iPad usato da uno sconosciuto, magari su qualche mercatino dell’usato su internet. Può capitare infatti che una volta ricevuto il prodotto Apple usato, il venditore non abbia resettato le impostazioni, trovandovi di fatto tra le mani un costoso fermacarte. A tal proposito il nostro consiglio è di richiedere al venditore sempre il reset completo del dispositivo, in maniera tale da non incorrere in questo spiacevole problema.

Tuttavia, se proprio incautamente, per colpe proprie o altrui vi trovate in una di queste condizioni sopra citate, niente paura, potrebbe esistere una soluzione al vostro problema. Ancora una volta una grossa mano potrebbe arrivare dal web, esistono infatti diversi software che permettono, quando possibile, di aggirare il problema del passcode e riuscire ad accedere nuovamente al vostro dispositivo. L’azienda Tenorshare, già conosciuta per altri ottimi software dedicati ai prodotti Apple e Android, come ad esempio il software per trasferire chat di WhatsApp tra Android e iPhone e viceversa, potrebbe avere la soluzione al problema.

Come Sbloccare lo Schermo dell’iPhone con 4ukey?

La domanda sorge spontanea, come sbloccare iPhone senza codice? Come evitare di ritrovarsi il dispositivo bloccato per 50 anni come accaduto qualche anno fa ad un utente Inglese, dopo che lo stesso aveva lasciato il suo iPhone nelle mani del figlioletto di due anni? Una soluzione potrebbe essere utilizzare il software Tenorshare 4uKey, grazie al quale sarete in grado sbloccare un iPhone disabilitato senza perdere dati (se avete salvato un backup).

Uno degli aspetti interessanti del software realizzato da Tenorshare è la capacità di sbloccare un iPhone senza iTunes, riuscendoci inoltre, anche nell’eventualità che il dispositivo Apple sia protetto con un Passcode di 4-cifre, Passcode 6-cifre, codice numerico personalizzato o un Passcode alfanumerico, un Touch ID o Face ID , Tenorshare 4uKey in pratica è in grado di rimuoverlo in pochi minuti e senza nessuna competenza informatica particolare.

Tenorshare 4uKey è un software molto potente e funzionale grazie al quale con ogni probabilità riuscirete a recuperare la password dimenticata dell’iPhone o del vostro iPad. Il tutto, grazie ad un processo veloce ed automatizzato, che richiede una manciata di minuti.

Tuttavia, nonostante il suo utilizzo sia molto elementare, le sue funzionalità sono molto avanzate:

4uKey riesce a sbloccare i codici dimenticati, ma non solo, può anche bypassare impronte digitali o Face ID. Qualora proviate ad inserire la password troppe volte, iOS blocca il dispositivo praticamente per sempre, il software riesce a risolvere anche questo problema. Se devi ripristinare il dispositivo, ma se hai dimenticato le credenziali per accedere, con 4ukey puoi resettare l’iPhone o l’iPad per riportarlo alle impostazioni di fabbrica. Se il tuo account iCloud viene bloccato per qualsiasi ragione, o non riesci ad accedere, con Tenorshare puoi sbloccarlo.

Come utilizzare 4uKey per sbloccare l’iPhone?

I passaggi da seguire per utilizzare il software di Tenorshare sono molto semplici.

Scaricare il prodotto dal sito ufficiale 4ukey. Il software è disponibile sia per Windows che Mac. Prima di acquistare il prodotto è possibile utilizzarne una versione di prova gratuita con delle ovvie limitazioni. Collegare l’iPhone al tuo Pc o Mac, il dispositivo sarà rilevato automaticamente. Clicca sulla voce “INIZIA”, che trovi nella interfaccia principale del programma. Qualora il tuo dispositivo non venisse rilevato è necessario mettere il dispositivo in ” Modalità di Recupero” o “Modalità di DFU” per rilevarlo. Niente paura, sul sito trovi la guida dettagliata e sicura per procedere. Download del nuovo firmware, scarica il nuovo pacchetto firmware, scegli la cartella di destinazione. La velocità di download dipende dalla tua connessione internet. Quando il firmware viene scaricato sul computer, puoi fare clic su “Inizia a Rimuovere” per iniziare a rimuovere il passcode dell’iPhone. Ultimo passaggio, reimposta passcode Quando il passcode dell’ iPhone è stato rimosso correttamente, puoi configurare il tuo iPhone come nuovo, compresi il passcode, Touch ID e impostazioni Face ID . Se hai un backup iTunes/iCloud precedente, puoi ripristinare l’iPhone dal backup.

Ti consigliamo di seguire la guida con immagini dal sito ufficiale QUI, così avrai la sicurezza di non commettere errori durante il procedimento, che tuttavia ripetiamo essere molto semplice.

In conclusione, Tenorshare 4uKey, come tutti gli altri software della stessa azienda è senza dubbio un valido strumento per provare a riabilitare un iPhone magari inutilizzato perchè avete dimenticato la password per sbloccarlo. Il software si presenta con interfaccia molto semplice ed il suo utilizzo è adatto anche a coloro i quali non hanno molta dimestichezza con l’informatica. Il costo del prodotto (Windows e Mac) è molto ragionevole per quello che offre e la sua disponibilità sia per PC che per Mac potrebbe fornire una grossa mano a migliaia di utenti che al momento si trovano, loro malgrado, nella spiacevole situazione di non ricordare più la password per sbloccare il proprio amato prodotto Apple.