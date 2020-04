Servizi Inps e PA, ora è possibile accedere con la carta d’identità elettronica

Da oggi è possibile accedere ai servizi delle pubbliche amministrazioni, ad esempio all’area riservata dell’INPS, con la carta d’identità elettronica adoperando un’applicazione per smartphone o il classico Personal computer. Questa è la significativa novità resa pubblica proprio oggi con una nota diramata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L’obbiettivo principale è la necessità di semplificare la vita ai cittadini, rendendo pertanto l’accesso ai servizi telematici essenziali più semplice ed intuitivo.

Carta di identità elettronica 3.0 (puoi verificare o richiederla CIE, puoi utilizzarla per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e in particolare ai servizi INPS. Se hai la nuova(puoi verificare o richiederla qui ), di seguito, puoi utilizzarla per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e in particolare ai servizi INPS.

Di cosa hai bisogno?

Devi possedere una CIE (carta identità elettronica) valida con i relativi codici di utilizzo PIN e PUK. Utilizzare un PC o l’applicazione per smartphone che consentono la lettura della CIE. Un personal computer dotato di lettore RFID (da collegare tramite USB);

Uno smartphone con sistema operativo Android che consenta la lettura NFC ; Software CIE) oppure sullo smartphone (APP Cie ID dallo store Android), il software messo a disposizione dal Ministero dell’Interno (che trovi Installare e configurare sul computer () oppure sullo smartphone (APPdallo store Android), il software messo a disposizione dal Ministero dell’Interno (che trovi qui ).

Dopo aver installato e configurato il software come indicato nella guida, esegui le successive operazioni:

Avvicina la Carta d’identità elettronica al lettore RFID (se usi il PC), o allo smartphone (ricorda di attivare la funzione NFC ) Premi il pulsante “Entra con CIE“, presente in fondo alla pagina, in automatico sarai indirizzato al sito del Ministero dell’Interno dove effettuerai l’autenticazione con la CIE. Terminata questa operazione verrai automaticamente indirizzato al servizio INPS richiesto. Una volta associato il documento all’applicazione, occorre visitare il sito istituzionale della pubblica amministrazione di riferimento per poter usufruire dei relativi servizi.

Accesso ai servizi delle PA. Come accedere al sito dell’INPS

Accedere al sito dell’INPS, www.inps.it, scorrere la pagina per intero, finché non appare il tasto “Home” su cui cliccare. Successivamente accedere all’aria riservata “Entra in MyINPS”. Al di sotto della scritta “Autenticazione”, collocata nella parte centrale della pagina, sono visibili quattro sigle, che indicano quattro differenti modalità di accesso ai servizi. La modalità di riferimento su cui cliccare è quella indicata con l’acronimo “CIE” (iniziali di carta d’identità elettronica). Scorrendo la schermata, bisogna cliccare sulla finestra blu “Entra con CIE”. Dopo questo step, appaiono due modalità di autenticazione tra cui scegliere. Nel caso specifico, occorre cliccare sull’opzione “Prosegui con smartphone”, posta verso la fine della schermata sul lato sinistro. A questo punto, è richiesto l’inserimento del numero di documento (in alto a destra sulla facciata anteriore). Dopo questo step, occorre aprire l’applicazione e cliccare sull’opzione corrispondente per inquadrare il QR Code. Dopo il riconoscimento del codice, l’app genera un codice, formato da quattro caratteri numerici, da inserire sul dispositivo con cui si desidera accedere ai servizi delle PA. Una volta inserito, occorre cliccare sul tasto “Procedi”, posto al centro della schermata nella parte bassa, per completare l’accesso. Svolto questo passaggio finale, è possibile usufruire dei servizi.