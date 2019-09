SARA PISTILLI e la sua personale ‘C’e tempo’ espone a Montoro dal 27 settembre

Sarà inaugurata venerdì 27 settembre 2019 alle 18,30, presso il Complesso Monumentale del Corpo di Cristo a Borgo di Montoro (AV), la personale di pittura di SARA PISTILLI dal titolo ‘C’e tempo’, a cura di Gerardo Fiore e Rita Alessandra Fusco. La mostra chiude a Montoro il quinto ciclo di MONTORO CONTEMPORANEA, rassegna di mostre personali di pittura, scultura e fotografia. L’iniziativa – ideata e diretta da Gerardo Fiore, e patrocinata dal Comune e dall’Assessorato alla Cultura della Città di Montoro – è rivolta ad artisti di riconosciuta carriera, che si sono distinti sul panorama nazionale, e che intendono donare il proprio contributo alla crescita della collettività verso i linguaggi dell’Arte Contemporanea.

Alla serata interverranno oltre all’artista: il Sindaco Girolamo Giaquinto, l’Assessore alla Cultura Raffaele Guariniello; Rita Alessandra Fusco, Critica d’Arte; il Direttore della rassegna Gerardo Fiore.

Scrive Rita Alessandra Fusco nel testo di presentazione della mostra:

‘‘Quando ci fermiamo a guardare una tela di Sara Pistilli accade una magia: i colori penetrano dentro di noi, piano piano, in maniera delicata, per poi diventare sempre più forti; così come i paesaggi svelati con calma e devozione e le figure che si stagliano qua e là, che sembrano appena ritornate da viaggi immaginati e lontani, ma che una volta guardati non riescono a non far parte di noi. Tutto è apparentemente calmo, immaginifico, disteso, ma un magma di vita è pronto ad esplodere. Lo sentiamo, lo percepiamo, è lì sulla tela e dentro di noi. È negli occhi e nel gesto d’arte della Pistilli e nei sogni sognati nel tempo e mai svaniti. Quando dipingere diventa un’urgenza, una necessità per l’artista, le opere arrivano prima di qualsiasi spiegazione. Sara lo sa bene e ce lo racconta ogni volta che pone il pennello sulla tela. Generosamente ci rende partecipe della sua vita, non quella vissuta ma quella da vivere. In maniera gentile – cosa rara per questo momento storico così carico di livore e di urla – e sensibile. Guardiamo un quadro della Pistilli e ci sentiamo a casa. Non una casa fatta di materia tangibile – con muri, porte, finestre, tavoli, sedie – ma una casa fatta di calore che diventa colore, di riflessione garbata, di intimità.”

MARIA SARA PISTILLI è nata a Torre del Greco (Na) ma vive e lavora ad Angri (Sa). Ha studiato all’Accademia di belle arti di Napoli, sotto la guida del Professor De Stefano.

Dal 1980 è presente sulla scena artistica locale e nazionale, partecipando a varie rassegne, mostre collettive e personali. La sua produzione artistica è varia. Parte dai paesaggi e arriva al figurativo in maniera molto naturale, (…) “con immediatezza cromatica di vago luminismo impressionistico, mediante larghi impasti lontani da formalismi di impostazione accademica”. (Elio Rinaldi)

Vincitrice di molti premi e riconoscimenti, le sue opere figurano in raccolte pubbliche e private.

Hanno scritto di lei testate giornalistiche quali: Il Mattino, il Roma, La Voce della Provincia, Il Corriere della Sera, Napoli Notte, Nuovi Orizzonti, Il Quadrato.

Inoltre, hanno scritto della sua arte i critici S. Di Bartolomeo, F. Galante, P. Girace, L. Iannelli, S. Molinari, C. Verdecchia.

Catalogo della mostra a cura di EDIZIONI ATB CONSULTING, con un testo di Rita Alessandra Fusco.

La mostra è visitabile fino al 19 ottobre, dal martedì al sabato dalle 18,00 alle 20,00, e su appuntamento.

Contatti: 389 1629853