Sabato 17 Agosto 2019, ‘PANINO ON THE ROAD’ a Grottolella

Grottolella – Continua la bellissima estate nel piccolo comune di Grottolella che ha già visto tante manifestazioni ed eventi che hanno riscosso l’attenzione e la partecipazione di tante persone e visitatori che hanno popolato le strade e il cuore del Centro Storico del Paese. Sabato 17 agosto a Gottolella si terrà l’evento PANINO ON THE ROAD, serata organizzata dalla Proloco Crypta Castagnara con il patrocinio morale del comune di Grottolella, e che avrà luogo lungo la storica strada di Via Umberto I ricordata da tutti come zona piu’ popolata del paese soprattutto a cavallo tra anni 70 ed 80, e da tutti conosciuta come “ A CROCE”. Durante la serata sarà allestita una lunga tavolata per via Umberto I contente un lungo panino con farcito multigusto, con omeletta (frittata) con fiori i zucca, con polpetta, nutella e caprese ed altro e si potranno degustare i buonissimi vini locali offerti dalle cantine del posto. Durante l’intero evento la parte musicale sarà a cura della Street Band “ Città di Grottolella”.

“L’iniziativa di Sabato 17 Agosto è in linea con tutte gli eventi che sono stati fatti e di quelli che si faranno le prossime settimane nella nostra amata comunità, l’intento è quello di riempire le nostre strade e il nostro Centro storico di quante piu’ persone possibile, per ritornare ad essere la Comunità che una volta eravamo. La serata del 17 agosto con il PANINO ON THE ROAD, ha lo scopo di far rivivere un importante pezzo di territorio quale è Via Umberto I, luogo suggestivo e storico, simbolo di tanti avvenimenti, episodi epici che i nostri nonni, con occhi lucidi e commossi ci hanno raccontato nel corso degli anni. Vi aspettiamo numerosissimi per continuare insieme questa lunga e bellissima estate Grottolellese”- è quanto dichiarato dal direttivo della Proloco Cripta Castagnara di Grottolella.

