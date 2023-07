Rdc sospeso con sms, CISL: Servizi Sociali presi d’assalto a rischio la sicurezza del personale

Salerno, 31 luglio 2023 – La CISL FP Salerno esprime profonda preoccupazione riguardo al personale in servizio nei Piani di Zona e Municipi della provincia di Salerno. Nonostante i numerosi solleciti riguardanti il sottorganico del fabbisogno del personale, questi sono stati ignorati fino ad oggi, compromettendo il raggiungimento dei LEPS 1 a 5000. Riteniamo essenziale segnalare lo stato di forte disagio dei lavoratori, costretti a confrontarsi con i cittadini che, nelle ultime ore, hanno ricevuto il messaggio di sospensione del Reddito di Cittadinanza (RDC). Questo ha causato un afflusso e delle tensioni considerevoli presso i servizi sociali e le sedi INPS.

Reddito di cittadinanza Sospeso via SMS: Servizi Sociali presi d’assalto!

Nelle ultime ore, il personale in servizio è stato preso d’assalto dai cittadini, che hanno manifestato diverse proteste, mettendo a repentaglio la sicurezza degli operatori addetti ai servizi sociali. Di fronte a questa stressante situazione, sollecitiamo con urgenza l’implementazione di un piano di assunzioni e un piano di sicurezza per tutelare i lavoratori dell’ambito territoriale e dei municipi responsabili dei servizi sociali. Le attuali condizioni rendono impossibile operare in maniera efficace, in quanto i servizi sociali non dispongono al momento del personale e delle risorse economiche necessarie per sostituire l’apporto di questa misura economica, in attesa di nuove linee guida ministeriali.

Sospensione RDC: il Governo faccia chiarezza!

Inoltre, i Piani di Zona sono in ritardo rispetto alle misure previste per il rafforzamento dei servizi, aggravando ulteriormente la situazione.

L’INPS, nelle ultime ore, ha indirizzato i cittadini beneficiari del RDC ai servizi sociali, ma è fondamentale ottenere chiarezza riguardo alle modalità operative con cui si intende affrontare questa nuova emergenza sociale. Questo passaggio verso la nuova misura rischia di creare una grave forma di disuguaglianza, minacciando i diritti dei cittadini. Pertanto, la CISL FP Salerno chiede che siano presi immediati provvedimenti per risolvere la situazione e porre fine a quanto sta accadendo, a vantaggio sia dei lavoratori in servizio che dei cittadini privati dei loro diritti.

Per la Segreteria Confederale Vincenzo Brancaglione, la dott. Anna Ansalone e Vincenzo Della Rocca della CISL FP Salerno, bisogna intervenire celermente. Le organizzazioni sindacali restano a disposizione per contribuire al dialogo e alla ricerca di soluzioni che possano garantire la sicurezza e i diritti di tutti i soggetti coinvolti.