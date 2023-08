CISL FP Salerno – Priorità Assunzioni Assistenti Sociali e Operatori nell’Azienda Speciale Sele Inclusione (ASSI)

In data odierna, presso la sala Consiliare del Comune di Eboli, si è tenuto un tavolo di concertazione con la nuova Azienda Speciale Sele Inclusione (ASSI). La riunione è stata presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione, Donato Guercio, ed ha visto la partecipazione delle organizzazioni sindacali convenute. Lo scopo del tavolo di concertazione è stato avviare una discussione, un dialogo costruttivo e un confronto sui nuovi documenti programmatici relativi alla I e II annualità del Piano Triennale dell’Azienda per il periodo 2022-2024, nonché al Piano Annuale di Lavoro (PAL), in linea con le direttive fornite dalla Regione Campania.

Vincenzo Della Rocca, rappresentante della Segreteria CISL FP Salerno, e Anna Ansalone, Coordinatrice dei Piani di Zona e Assistenti Sociali della CISL FP, hanno sottolineato l’importanza di conferire priorità alle assunzioni a tempo indeterminato delle assistenti sociali e del personale operativo che supporta l’attività di governance sociale. Tale potenziamento è finalizzato a garantire la fornitura dei livelli essenziali dei servizi sociali e dei LEPS (Livelli Essenziali delle Prestazioni e dei Servizi). Entrambi gli esponenti sindacali hanno accolto con favore l’avvio della nuova Azienda Speciale e l’adozione di nuove azioni programmatiche focalizzate su temi strategici e condivisi, tra cui:

Contrasto alla povertà, in vista delle nuove misure che andranno a sostituire il Reddito di Cittadinanza (RDC). Queste nuove misure prevedono prioritariamente un coinvolgimento attivo dei servizi sociali nell’assistenza ai cittadini bisognosi.

Promozione dell’inclusione attiva.

Area domiciliare e assistenza agli anziani.

Digitalizzazione dei servizi sociali.

Politiche giovanili e interventi a favore dei minori.

Interventi per il sostegno delle famiglie.

Azioni a favore delle persone con disabilità.

“Questo è il frutto di uno sforzo congiunto” ha dichiarato il presidente del Consiglio di Amministrazione Guercio a nome dell’Azienda Speciale ASSI.

“Un processo giunto a maturazione dopo un’attenta fase di ascolto e raccolta dei bisogni delle diverse realtà comunali all’interno del nostro territorio. Lavoreremo sinergicamente per individuare e stabilizzare figure professionali in grado di affrontare la nuova fase di ricostruzione e di dare la giusta attenzione alle nuove fragilità sociali. Il nostro obiettivo è quello di ridurre le disuguaglianze sociali e costruire un contesto di inclusione e solidarietà.”