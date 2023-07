Cisl FP Salerno: Priorità alle nuove assunzioni di Assistenti Sociali e al potenziamento dei servizi sociali

Basta con le programmazioni a rilento, si utilizzino i fondi strutturali per le assunzioni degli operatori sociali, bisogna potenziare i servizi.

Pontecagnano, 21 luglio – Si è tenuto presso il Piano di Zona di Pontecagnano un importante incontro sulla programmazione dei servizi sociali per le annualità S04_2. In questa sede, la Cisl FP ha ribadito la sua ferma posizione riguardo all’impiego prioritario dei fondi strutturali per il rafforzamento della governace, al fine di potenziare i servizi sociali e garantire i diritti dei cittadini dell’ambito.

La coordinatrice Cisl Piani di zona e Assistenti Sociali, Anna Ansalone, ha sottolineato la necessità di rispettare i Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS). “È assolutamente inaccettabile che attualmente, per un bacino di utenza di 80000 abitanti, vi siano solamente una assistente sociale a tempo pieno e una a tempo parziale. Con una previsione di 1 assistente ogni 5000 abitanti, dovrebbero essere assunte almeno 16 figure professionali per raggiungere i livelli essenziali. È ora di porre fine all’esternalizzazione dei servizi e procedere con nuove assunzioni di assistenti sociali.”

Il Confederale delle Politiche Sociali, Enzo Brancaglione, ha sottolineato l’importanza di lavorare sinergicamente per ottimizzare le risorse e rispondere adeguatamente alle nuove esigenze dei cittadini, garantendo così la piena erogazione dei servizi sociali.

Inoltre, il segretario Cisl Pensionati, Esposito ha evidenziato la necessità di ri-programmare la Consulta degli Anziani per potenziare ulteriormente i servizi di assistenza agli anziani e alle persone fragili, mirando a migliorarne la qualità e assicurando una corretta assegnazione delle risorse.

La Cisl FP Salerno rimane impegnata a sostenere la causa delle assunzioni per gli Assistenti Sociali e a promuovere il potenziamento dei servizi sociali per il benessere e la tutela dei cittadini dell’ambito.