Pensioni ottobre 2020, pagamento anticipato? Ecco le date per il ritiro

Pensioni ottobre 2020 in anticipo? Mentre il Governo continua a discutere nuove opportunità pensionistiche, la più rilevante, Quota 102, con uscita dal lavoro a 64 anni avendo accumulato 38 anni di contributi previdenziali, arrivati a metà mese, quello che preme sapere a chi, una pensione già la percepisce, è conoscere la data esatta entro la quale sarà versata la pensione di ottobre 2020. Il Governo Italiano, per voce del Premier Giuseppe Conte, ha deciso di estendere le misure anti-covid fino alla data di giovedì 8 ottobre 2020, questo significa che, le pensioni saranno pagate in anticipo anche per il mese entrante.

Ritiro pensioni ottobre 2020 in tempo di covid

La tremenda pandemia da coronavirus ha messo in ginocchio l’intero pianeta. Fortunatamente in Italia e in gran parte d’Europa la situazione continua a migliorare e si riesce a tenerla sotto controllo. Nel resto del Mondo invece, vedi America e Brasile, continua a mietere migliaia di vittime e decine di nuovi contagiati ogni giorno. L’Italia purtroppo assieme alla Cina è stata una delle nazioni più colpite nella fase iniziale, con un pesantissimo bilancio di vittime e nuovi contagiati a partire da Febbraio. Per tali ragioni il governo ha emanato diverse misure economiche (DPCM) al fine di agevolare la vita dei cittadini del bel paese.

adv

Maggiore attenzione in questo anomalo periodo emergenziale è stato dedicato ai pensionati, ai quali, l’assegno pensionistico dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2020 è stato versato con diversi giorni di anticipo. Il Governo Italiano, in accordo con l’Inps e Poste Italiane, hanno deciso di versare l’assegno pensionistico anticipatamente per venire in soccorso ai tanti pensionati in difficoltà durante il periodo del Lockdown e nei mesi successivi. Una misura sensata ed intelligente, considerato che nel giorno del pagamento naturale delle pensioni (primo giorno del mese) gli uffici postali sono affollati per ore. Per tali ragioni, onde evitare pertanto assembramenti pericolosi, il pagamento delle pensioni in questi mesi è stato effettuato in anticipo, con scaglionamenti in base all’iniziale del cognome. I pensionati che invece hanno l’accredito direttamente sul conto corrente, possono andare a prelevare il dovuto in un qualsiasi ATM postale.

Pensioni ottobre 2020 in anticipo? Si!

Ormai è ufficiale ed è arrivata la conferma anche di Poste Italiane e dell’Inps, in merito al pagamento delle pensioni di ottobre 2020. Come di consuetudine, nella comunicazione di Poste Italiane, sono state precisate le modalità di pagamento della pensione tramite libretto di risparmio, conto BancoPosta e Postepay Evolution. Per i possessori di carta Postamat, Carta Libretto o Postepay Evolution i soldi della pensione potranno essere prelevati in contanti negli ATM Postamat.

La pensione di ottobre 2020 consegnata a casa

La possibilità di farsi consegnare a casa la pensione, in contanti, direttamente dai Carabinieri è’ il nuovo servizio introdotto da Poste Italiane in collaborazione con l’Arma, al fine di tutelare i pensionati over 75 da possibili contagi da covid-19: una convenzione “grazie alla quale tutti i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli Uffici Postali, che riscuotono normalmente la pensione in contanti, possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i Carabinieri”.

adv

Come funziona il servizio? “I Carabinieri si recheranno presso gli sportelli degli Uffici Postali per riscuotere le indennità pensionistiche per poi consegnarle al domicilio dei beneficiari che ne abbiano fatto richiesta a Poste Italiane rilasciando un’apposita delega scritta. I pensionati potranno contattare il numero verde 800 55 66 70 messo a disposizione da Poste o chiamare la più vicina Stazione dei Carabinieri per richiedere maggiori informazioni”. Il servizio pensione a domicilio avrà una durata in linea con l’emergenza Covid-19″.

Pagamento pensioni ottobre 2020: il calendario di Poste Italiane

Al fine di consentire a tutti i beneficiari dei pagamenti di recarsi presso gli uffici postali in sicurezza e nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, è stata estesa anche al mese di ottobre l’anticipazione del pagamento delle pensioni.

Di seguito il calendario, suddiviso in base alle iniziali del cognome del titolare della prestazione: