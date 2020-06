Oroscopo Paolo Fox, lunedì 22 giugno, scopri come andrà la tua giornata

Ariete: per l’oroscopo di oggi sarà una giornata piacevole, e apprezzerete i traguardi finora raggiunti. Nonostante alcuni sacrifici che spesso siete costretti a fare, il vostro lavoro vi riempie di piccole gratificazioni. Puntare sempre più in alto vi stimola molto. Il vostro ottimismo oggi vi rende particolarmente disponibili col partner.

Pesci: Ti sentirai un po’ stanco e nel settore lavorativo una forma di pigrizia ti pervaderà e ti porterà a trascurare momentaneamente i tuoi impegni. In ambito affettivo, sarai molto disponibile verso le esigenze di chi ti vuole bene e ti ama.

Aquario: Oggi in ambito lavorativo non vorrai accettare un incarico che ti verrà assegnato perché non è di tua competenza, ma un tuo superiore cercherà di obbligarti! In ambito affettivo, lei ti farà una critica per le poche attenzioni che le dedichi. Un consiglio: cerca di essere accondiscendente.

Capricorno: Oggi faticherai a convincere un tuo superiore sulla validità di una tua decisione riguardo ad una trattativa di lavoro. In ambito affettivo, è necessario chiarire un malinteso con la partner. Se sei single sono consigliate le uscite in compagnia di amici e conoscenti.

Sagittario: Dovrai essere molto cauto nel tuo ambito lavorativo perché questa fase non è molto positiva, quindi rimanda le decisioni se sei incerto sul da farsi. In ambito affettivo, chiedi aiuto agli amici più cari e subito vedrai tutto sotto una nuova luce.

Scorpione: In questa giornata avrai l’opportunità di incantare la tua partner con dolci parole d’amore, approfitta del suo stupore per proporle una serata avventurosa. In ambito lavorativo, ti sarà riconosciuta una gratifica. Un consiglio: esagera pure!

Bilancia: Gli influssi planetari in questa giornata ti suggeriscono di essere più dolce nei confronti della partner che non merita i tuoi rimproveri. In ambito lavorativo ti si presenterà un ostacolo, ma non avrai grosse difficoltà nel trovare una soluzione.

Vergine: In questa giornata gli influssi planetari ti consigliano di non intraprendere discussioni e di controllare i tuoi atteggiamenti soprattutto in ambito lavorativo. In ambito affettivo, avrai con la partner un ottimo confronto. Un consiglio: non farti sfuggire le vere amicizie.

Leone: Gli aspetti astrali di questa giornata suggeriscono che in ambito affettivo è molto probabile che accada un evento importantissimo per la tua sfera sentimentale. In ambito lavorativo, parlando di meno potresti ottenere di più. Un consiglio: non parlare proprio!

Cancro: In questa giornata non riuscirai a fare a meno dell’aiuto e dei consigli dei tuoi colleghi in ambito lavorativo. In ambito affettivo, sentirai l’esigenza di fare cose nuove e di dividerle con lei. Un consiglio: ogni tanto è bene uscire fuori dalle regole.

Gemelli: l’oroscopo del giorno segnala che ci saranno parecchie decisioni da prendere questo venerdi, ma non sempre avrete la lucidità necessaria per fare la scelta giusta. Affidatevi al consiglio di una persona di esperienza, la Luna nel segno favorisce l’ottimismo e la determinazione, necessari per raggiungere i vostri obiettivi.

Toro: Bisogna saper essere indulgenti anche quando non si vorrebbe esserlo. In questa giornata comunque, guarderai al tuo futuro con ottimismo e con fiducia. In ambito affettivo, saprai coinvolgere la partner nelle tue fantasie e la serata trascorrerà piacevolmente.