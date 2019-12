Oroscopo Paolo Fox di Natale e Capodanno 2019-2020.

Oroscopo – Ci siamo le feste sono arrivate, meritato risposo per molti, lavoro per altri, ma tutti accomunati dalla stessa passione per gli astri. Come ogni anno, la curiosità di conoscere come andranno le tre “feste” per eccellenza è tanta, se magari a capodanno troviamo l’amore, se la Befana ci porta un nuovo lavoro. Scopritelo grazie ai nostri esperti.

I segni d’Aria, Avranno molto da dire in questi 10 intensissimi giorni di feste, alcuni troveranno forse l’amore, altri ci andranno vicino. Cercate tuttavia di dedicare più tempo per voi stessi, ve lo meritate.

I segni di Fuoco sarà una settimana intransigente; volete fare tutto di testa vostra, ma funziona sempre in così, quindi cercate, piuttosto, di scendere a compromessi sia a lavoro ma soprattutto con il partner. Dovrete evitare atteggiamenti autoritari con gli altri! Se vi sentite troppo nervosi dedicatevi a lunghe passeggiate per scaricare lo stress

I segni di Terra sarete favoriti da transiti planetari che renderanno questa settimana brillante, sia dal punto di vista lavorativo che amoroso. Sarete carichi di energia positiva, non siate avari a tenerla tutta per voi ma distribuitela a coloro che ne hanno bisogno. Attenzione però: state alla larga dalle persone negative!

I segni d’Acqua non sarà un buon inizio settimana a causa del transito planetario, dovrete attendere il fine settimana per miglioramenti. Mantenete la calma altrimenti altissime sono le probabilità di spezzare dei vecchi e importanti legami.

Oroscopo Ariete

Natale:

E’ stato un anno di grossi cambiamenti, sia professionali che personali. Si aspetta il nuovo anno, con piccole nubi il 25 di dicembre, con ansie poco rilevati rispetti ai problemi seri. Godetevi il giorno più gioioso dell’anno. Occhio ai rapporti con i nati sotto il segno della Bilancia.

Capodanno:

Potrebbe essere ricco di sorprese, con la notte del 31 che potrebbe portare forte passione. Occhio però a chi è in coppia: intrattenere relazioni con terzi incomodi a lungo affatica più che concedere piacere. E’ consigliabile trascorrere l’ultimo giorno dell’anno con un bel viaggio last minute.

Epifania:

Gennaio sarà un mese ricco d’amore, quindi nel giorno della Befana regalati tante coccole e soprattutto mangiate tanti dolci. Possibili sviluppi importanti, sul fronte sentimentale, con delle persone che avete conosciuto la notte del 31 dicembre.

Come andrà l’oroscopo di natale?

Oroscopo Toro

Natale:

Dopo due anni di Saturno contro, stop alle responsabilità. Il 25 Dicembre libertà e magari un viaggio speciale. Il clima natalizio per la maggior parte dei Toro, è comunque rappresentato dal calore degli affetti, che in questo periodo è necessario più che mai.

Capodanno:

Manca poco al nuovo anno. Il 2020 sarà quello della rinascita dopo tante sofferenze. L’anno nuovo sarà introdotto con tanto riposo. Per chiudere il vecchio anno potrebbe esserci una Vigilia di Capodanno sexy, magari con il classico vestito verde e con tanta passione in agguato.

Epifania:

Gennaio inizia con i soliti impegni: tanto lavoro ma anche nuovi e stimolanti progetti. Occhio allo stress anche perchè Marte sarà in aspetto negativo. Per il giorno della Befana quindi, festeggiate alla grande, è l’ultimo giorno di divertimento: il lavoro vi aspetta.

Oroscopo Gemelli

Natale:

Tante incomprensioni con il partner, gelosie e ripicche fino a giorno 24. Alla fine ci saranno decisioni: o si continua o si tronca. il 25 Dicembre per molti nati sotto il segno sarà l’occasione di riabbracciare parenti lontani e trascorrere con loro una giornata in pieno affetto.

Capodanno:

Vecchie fiamme, amori attuali o nuove conquiste: sarà la vostra serata.

Epifania: In molti avranno programmato viaggi. Godetevi le ultime ore di svago: si ritorna alla quotidianetà. Occhio a ciò che fate: l’anno nuovo a bisogno di grande valutazione per quanto riguarda le decisioni da prendere.

Oroscopo Capricorno

Natale:

Dicembre, mese duro. Il 24 e 25 però è tempo di pace e tranquillità. Occhio alle polemiche, soprattutto tra i parenti nel giorno del Cenone. E soprattutto occhio alla vostra emotività e sensibilità. Con il Sole, Mercurio, Venere e Plutone opposti potreste facilmente sbraitare contro tutti e tutto.



Capodanno: L’anno nuovo è alle porte. Perchè non trascorrere un Capodanno rilassante? Magari in un posto che non sia la vostra città. Avete la necessità di resettare la mente per l’inizio del nuovo anno.

Epifania: Nel giorno della Befana tanta dolcezza: lasciate da parte le preoccupazioni per il lavoro o le situazioni poco chiare. Il 2019 potrebbe portare cambiamenti di lavoro o anche nuove relazioni. Non vi trascurate, siete stanchi. Relax assoluto quando potete.

Come andrà l’oroscopo di capodanno?

Oroscopo Leone

Si prospetta un ottimo periodo per i nati nel segno del leone, stimolante sotto ogni profilo, sia intellettivo che lavorativo. L’ influsso di Venere , favorirà emozioni roventi, tumulti affettivi, e probabili inizi di grandi storie d’amore.

Natale

E’ il vostro periodo più favorevole grazie all’influsso di Venere. Sarà un periodo di grande energia da sfruttare al massimo senza esitare, sotto tutti i punti di vista. Intense passioni in questo periodo, possono prendere posto e sostituire una routine a cui vi eravate abituati. Concedetevi , accompagnati dall’atmosfera natalizia, di vivere anche un colpo di fulmine che probabilmente arriverà come regalo di Natale.

Capodanno

Chi è già impegnato sentimentalmente, approfitti del momento propizio per ritagliarsi del tempo, pure un week end, da trascorrere con il proprio partner, in posti inusuali, dove potreste trovare una complicità erotica ed affettiva , come non accadeva da tempo. Per i single, momento propizio per viaggiare. L’influsso degli astri a voi favorevoli, ha in riserbo per voi delle belle sorprese…sarà un fine anno da sogno e un inizio da favola…carpe diem

Befana

Anche se l’epifania tutte le feste porta via, non riuscirà a dissipare la tracotante energia che continua ad avvolgervi in questo periodo, approfittate ancora per viaggiare ma tenete gli occhi bene aperti stavolta, perché potreste incontrare una persona fuori dal comune, con la quale stringerete da subito amicizia e nascerà una passione intensa, ma sarà solo un fuoco di paglia, potreste scottarvi.

Oroscopo Vergine

Plutone vi accompagnerà in maniera positiva in parte di questo periodo. Per qualche giorno vi aiuterà a scaldarvi e ad aprirvi di più al mondo. Approfittate finchè duri, finchè non entrerà Giove nel vostro segno, che in contrasto con Saturno potrebbe confondervi la mente e raffreddare l’animo.

Natale

Un Natale eccitante sotto tutti i punti di vista, in particolar modo, quello affettivo. La vita di coppia sarà ravvivata dalla vostra partecipazione ed energia positiva. Si apriranno nuove strade e vi predisporrete ad occupare ruoli importanti. Il livello energetico salirà gradualmente per tutto il periodo natalizio. Una piacevole sorpresa per voi tra la notte di Natale e Santo Stefano, renderà la fine di questo 2018, indimenticabile.

Capodanno

L’influsso positivo di Plutone a causa dell’ opposizione dei pianeti, gradualmente inizierà ad abbandonarvi, inizierà un breve periodo di calo di energie, situazioni impensabili vi confonderanno la mente e raffredderanno il vostro animo. Crisi di coppia in vista, e se il rapporto non va, dateci un taglio, vi liberete di una situazione che vi ha resi schiavi per abitudine. L’anno nuovo vi offrirà qualche barlume di speranza.Non demoralizzatevi, questa fase avrà presto una fine. Fate tesoro di queste esperienze negative che vi accompagneranno gli ultimi giorni del 2018. Voltate pagina e vedrete con il nuovo anno ci sarà una nuova vita! Forza e coraggio

Befana

Vi sentirete appesantiti e la salute potrebbe risentirne , anche se la tradizione vuole una calza piena di cioccolato, resistete qualche settimana prima di mangiare tutto cio’ che contiene. Starete anche giù di energie ma è questione di pochissimi giorni, Mercurio in arrivo , compenserà questa fase negativa con una sorpresa inaspettata che potrebbe cambiarvi in meglio la vita. Non esitate, non abbiate paura, anche se non vi sembrerà chiara inizialmente, vedrete col tempo che avete tra le mani un tesoro . Buona fortuna

Oroscopo Bilancia

Pianeti in contrasto . Sarà un periodo fortemente turbolento,energie in rosso a causa di molti astri in opposizione. E’ il periodo della resa dei conti, stavolta cercate di non scappare, affrontate il problema, prima lo farete e prima vi libererete di un peso che da tempo vi sta perseguitando.

Natale

Non sarà proprio il Natale che aspettavate. Avrete bisogno di solitudine prima di ritrovare voi stessi. La vita amorosa vacilla, chiaritevi bene le idee e cercate prima di capire cosa volete davvero dalla vita, prima di dare una risposta al vostro partner.. potreste pentirvene! Non agite d’istinto, mantenete la calma e siate molto razionali, riflettete bene su ogni scelta e decisione….questo è il regalo che potreste fare a voi stessi per Natale… siate sinceri con voi stessi!

Capodanno

Siamo agli sgoccioli dell’anno e della turbolenza che vi ha travolti negativamente in questo periodo… resistete ancora qualche giorno, siate pazienti, l’influsso negativo degli altri vi sta per abbandonare. Cercate di mantenere buoni rapporti con chi vi circonda, anche con chi pensavate che vi aveva deluso.. forse avete agito d’istinto e avete allontanato la persona sbagliata.

Befana

Finalmente il transito dei pianeti vi tirerà fuori da questo turbinio di emozioni negative, approfittate di tutte le belle occasioni che si propongono, sarete molto fortunati in amore, anche se non sentirete che è la persona della vostra vita, godetevi l’emozione, perché sarà qualcosa di unico che contribuirà al vostro benessere . Per la coppia , momenti di forti emozioni, troverete un equilibrio di coppia più unico che raro, vi sentirete in sintonia più che mai. Approfittate di questo momento per ricaricare le vostre energie.

come andrà l’oroscopo della Befana?

Oroscopo Scorpione

Grazie all’influsso positivo di Saturno, si prospetta un periodo positivo che vi accompagnerà per un bel po di tempo.Avrete tantissima carica positiva che estenderete a tutte le persone che vi circondano. Occhio pero, circondatevi di persone positive , altrimenti rischierete di farvi assorbire tutta l’energia positiva che riflette in voi.

Natale

Sarete al top della vostra forma fisica, i vostri sacrifici saranno ripagati, i primi benefici arriveranno proprio a Natale. Si creeranno situazioni intriganti, sia per i single per le coppie. Periodo di intensa armonia e ritorni di vecchie fiamme.. attenzione a non compromettere il rapporto con il vostro partner. Cercate di essere più complici con il vostro compagno/a, e godrete di momenti romanticissimi. Sorprendete la persona amata con un regalo insolito… sembrerà strano ma risulterà molto gradito

Capodanno

Approfittate per viaggiare, gli astri a vostro favore vi accompagneranno in una vacanza da sogno. Se siete single , godetevi la vita. Il nuovo anno inizia con il Sostegno di Venere e Mercurio, che nel vostro segno amplificheranno il vostro fascino. Farete molte conquiste, scegliete bene, seguite il vostro sesto senso, vi aiuterà a capire chi sono le persone giuste da conoscere e frequentare, altrimenti potreste trovarvi in serie difficoltà. Rimandate a qualche settimana una decisione importante che vi state trascinando da tempo, in questo caso non siete ancora lucidi per prendere questa decisione, dovrete aspettare l’influsso del Sole verso il fine settimana.

Befana

La luna in dissonanza amplifica il vostro stress, alcune tensioni in famiglia potrebbero farvi trascorrere quest’ultime feste natalizie in agitazione. Cercate di evitare le discussioni anche se avete ragione : chi ha più giudizio che se ne serva! Siate pertanto più comprensivi, Giove e l’influsso del Sole vi aiuteranno ad avere più pazienza. Avete bisogno di distrazioni e non mancheranno… una sorpresa positivissima distoglierà la vostra attenzione dalle tensioni familiari. Una sorpresa che mai vi sareste aspettati, che potrà dare una svolta positiva alla vostra vita. Auguri!

Oroscopo Sagittario

Grazie alla presenza di Giove vi renderete come le feste in arrivo avranno un sapore diverso, ritroverete la gioia di una maternità forse dimenticata, un amore ritrovato.Attenzione alle malelingue nel periodo di Capodanno,vorranno solo destabilizzare il vostro divertimento . Verso il fine settimana arrivano buone notizie . Se la formalità non fa per voi non sentitevi in obbligo di indossare un accessorio che non vi piace.Divertitevi

Natale

E’ giunto il momento di gesti piacevoli e che lascino il segno,Giove con il suo influsso positivo vi accompagnerà durante tutto il periodo delle feste. Non limitatevi ai semplici regali, lasciatevi andare e donate amore al prossimo, è arrivato il momento di direi ai vostri genitori quanto bene gli volete, non è passato troppo tempo dall’ultima volta? Oggi è l’occasione giusta, varrà più di ogni regalo. Fidatevi!

Capodanno

Scatenarsi! ecco questa è la parola chiave, siete ormai da troppo tempo repressi nelle vostre 4 mura, basta lamentarsi del passato, di cosa è andato male nell’ultimo anno.Non sentitevi il centro dell’universo ma parte di esso e dunque scegliete il miglior vestito dal vostro armadio e uscite a divertirvi con gli amici, preferibilmente scegliete una meta all’aperto, magari un concertone in piazza piuttosto che la discoteca, che in linea di massima sarebbe esattamente come le 4 mura di casa vostra! Muovetevi!

Befana

Giove porta salute e tranquillità, se avete seguito i consigli di capodanno evidentemente sarete stanchi, è il momento di riposarsi nei giorni che anticipano la befana, per molti una festa di nicchia, ma in realtà lo specchio verso un nuovo rilancio.

Oroscopo Capricorno

Basta tenersi tutto dentro, basta rimanere sempre in disparte, per queste feste dovete essere i protagonisti, avete passato dei momenti orribili, ma da queste esperienze che si ritrova la forza per ripartire, Il Natale per alcuni sarà triste più del solito,magari per la perdita di un caro,non dovete mollare, anzi, regalatevi dei sorrisi ed una nuova ripartenza. Ve lo meritate!

Natale

Si prospetta un Natale per alcuni sottotono, dovete invertire la rotta, come recita un famosissimo telefilm Americano “cio che è morto non muoia mai” ecco, questo dovrà essere il vostro spirito per il Natale. Restare in famiglia per il cenone è il miglior modo per recuperare qualche rapporto un po incrinato nel corso dei mesi.

Capodanno

Siete stanchi vero? forse troppo cresciuti per attendere questa festa con l’entusiasmo di una volta, bhe ricordate che arriverà il giorno che non avrete la forza di “divertirvi”, magari perchè ormai sarete troppo vecchietti e rimpiangerete l’essere rimasti a casa ad attendere il capodanno 2020 guardando Carlo Conti sulla Rai…A voi la scelta.

Befana

Mercurio vi tallona da diverse settimane, per alcuni significa dover compiere delle scelte importanti, basta tenere due piedi in più di una scarpa, non lasciate soffrire il vostro partner per colpa della vostra immaturità.La befana da sempre rappresenta la fine delle feste e il vero inizio del nuovo anno, dunque iniziatelo facendo delle scelte. Il lavoro vi sorriderà, previsto per alcuni promozione, per altri nuove offerte lavorative.

Oroscopo Acquario

Questo settimana mettete tutto in pausa e dedicatevi a qualcosa di davvero importante, o meglio che ritenete importante, amicizia e amore. Cogliete l’occasione per dedicare più tempo ai vostri amici o al vostro amore . Saturno favorevole vi accompagnerà per tutta la settimana

Natale:

Oroscopo Pesci

Natale

Capodanno

Befana

