Oroscopo domani, lunedì 13 gennaio 2020. Scopri il tuo segno con Paolo Fox

Oroscopo del giorno, si parte con questo inizio settimana, lunedì 13 gennaio 2020. Il nuovo anno è iniziato in ripresa per tutti i segni, magari qualcuno ancora deve trarne i benefici, questo accade perché i pianeti sono più lenti nel manifestarsi, ma abbiate pazienza e vedrete come le cose inizieranno ad andare meglio. L’oroscopo di oggi parlerà di amore e lavoro, ma non dimenticate mai il monito dell’astrologo numero uno in Italia, Paolo Fox, non affidatevi agli oroscopi ad occhi chiusi, ma verificateli giorno per giorno, essendo voi stessi i protagonisti del vostro destino!

ARIETE – È il momento di concentrarsi sul lavoro e la propria vita. Pensa a dare loro un rinnovamento per aumentare la tua produttività e migliorare la tua esistenza quotidiana. In AMORE dovresti ora affrontare più facilmente i problemi che hanno avuto un impatto sulla tua relazione. Se sei single, un amico potrebbe presentarti una persona intrigante. Il resto dipenderà da te! Al LAVORO ti ritroverai a farti largo tra i colleghi, spingi molto sulle tue capacità per emergere in chiave futura. Nelle tue finanze sarebbe meglio iniziare a risparmiare evitando inutili sprechi.

TORO – Osa pensare fuori dagli schemi oggi, caro Toro! La Luna favorisce il genio e il pensiero originale e potresti davvero fare buona impressione soprattutto a lavoro.Gli accordi professionali sono particolarmente favoriti dalle stelle di oggi e scoprirai di avere degli estimatori inaspettati. Ma devi essere perspicace per riconoscere chi sono. Se sei un Toro in una relazione, sembra che tu abbia trascurato il tuo partner negli ultimi tempi. Devi agire immediatamente per porre rimedio a questa situazione. Cerca di avvicinarti se veramente ami. Esprimi sentimenti romantici e pronuncia parole d’amore! Tu, single in cerca, devi prenderti più cura di te stesso se vuoi diventare una proposta attraente sul mercato. LAVORO. Puoi affrontare le questioni in sospeso al lavoro oggi e risolvere situazioni che sono rimaste stagnanti da un po’ di tempo. Favorite oggi le collaborazioni e le partnership che vorresti stabilire. Hai il supporto dei tuoi colleghi, quindi continua, chiedi se hai bisogno di aiuto o consigli. Le proposte finanziarie necessitano di attente considerazioni prima di dire di sì.

GEMELLI – Alcuni progetti sembrano essere in ritardo e dovrai deviare tutta la tua energia e attenzione su di loro se vuoi farli passare. Non continuare a rimandarli o a dire “Lo farò domani”. Sfortunatamente non ti sembra di avere molto tempo a disposizione in questi giorni e anche il tuo partner ti sta esercitando ulteriore pressione. In AMORE preparati a trascorrere una serata meravigliosa con l’altra metà, dimenticando i guai e le preoccupazioni. Se hai avuto pensieri negativi sulla tua relazione negli ultimi tempi, questa sera dimostra il contrario. Se sei single, ti aspetta una bella sorpresa da qualcuno del tuo passato. Questo ti farà sicuramente pensare.

Nel LAVORO hai molto da fare oggi e potresti lavorare così tanto da sentirti esausto alla fine. Trova un compromesso. Cerca di gestire il tuo tempo, organizzarti e dare priorità ai compiti più importanti e urgenti.Per quanto riguarda le tue finanze, avrai sicuramente delle opportunità per aumentare le tue entrate, ma dovrai gestirle attentamente prima di fare le tue mosse. Assicurati di regolare i pagamenti prima di assumere nuovi rischi.





CANCRO – Oggi dovrai stare attento onde evitare di prendere decisioni azzardate a problemi che si presenteranno. La giornata sarà piuttosto stressante e le situazioni potrebbero prendere una svolta surreale, quindi usa tutta la tua intuizione per trovare il miglior modo di agire. Dovrai prendere una serie di decisioni rapide e lavorare sodo per far fronte a ciò che la giornata ti presenta.Ma confida nella tua forza: puoi farcela!

In AMORE trova soluzioni per affrontare quegli aspetti del comportamento del tuo partner che ti irritano maggiormente. Inoltre, la conversazione in questione si svolge in un contesto di comprensione reciproca e rispetto reciproco. Se sei ancora single, è una buona giornata per fare una mossa audace e cercare di avvicinarti alla persona su cui tieni gli occhi. Non essere timido – digli come ti senti! Nel LAVORO tutto sta andando bene, con colleghi che ti supportano e che ti aiutano a completare i compiti da svolgere. Le tue finanze richiedono attenzione perché le tue spese aumentano. Non scoraggiarti, li stai gestendo molto bene!

LEONE – Le nuvole si stanno alzando e finalmente puoi vedere l’orizzonte, caro Leo. Ciò ti consente di occuparti di situazioni incompiute e di mettere in ordine tutti i tuoi affari. Usa la ragione, mantieni la calma e sei sicuro di sistemare tutto in modo tempestivo.Tieni le distanze dagli altri intorno a te in modo da evitare tensioni e discussioni. Mantieni il tuo equilibrio. Puoi chiedere consiglio a coloro di cui ti fidi, ovviamente, ma assicurati di fidarti del tuo giudizio sopra ogni altra cosa.





Per quanto riguarda la tua vita amorosa, questo è un buon giorno per chiarire le cose con il tuo partner, specialmente quando si tratta di incomprensioni che possono essere sorte tra di voi. Se stai ancora cercando l’amore, oggi sono favoriti tutti i tipi di contatti e gli incontri. Non lasciare che questa opportunità vada sprecata! Sarai finalmente in grado di trovare soluzioni decisive ai problemi che ti hanno afflitto per troppo tempo a lavoro! Le tue finanze non stanno andando troppo male. Evita di concludere subito nuovi affari perché potrebbero metterti fuori pista.

VERGINE – Dovrai mantenere un profilo basso oggi se vuoi evitare equivoci. La giornata non è favorevole per le discussioni con le persone intorno a te. Ciò creerà solo tensioni e causerà attrito tra te e gli altri. Cerca invece di prendere le distanze. Non forzare le cose. La tua autostima è alta in questo momento, quindi approfitta di questo. Abbi cura di te e concediti attività che ti rendono felice.

In AMORE hai lasciato alcuni problemi incustoditi nella tua relazione e sono diventati cronici. Di conseguenza, stai affrontando sviluppi spiacevoli nella tua vita amorosa in questo momento. Dovrai mantenere la calma e osare, importante affrontare qualunque argomento stia causando una frattura tra te e il tuo partner. È molto meglio che tacere. Se stai ancora cercando la tua persona speciale, preparati ad essere notato oggi! La tua personalità ti metterà negli occhi di qualcuno, quindi preparati!

La tua carriera lavorativa sta mostrando un netto miglioramento. Fai del tuo meglio per affrontare determinate situazioni difficili con i colleghi e diffida oggi di accordi sorprendenti perché c’è il vero pericolo che verrai condotto lungo un sentiero turbolento e poco chiaro. Evita di prendere decisioni importanti. Concentrati invece sulla liquidazione di affari incompiuti attorno alle tue finanze.

BILANCIA – Hai lavorato duramente per arrivare dove sei oggi, cara Bilancia e stai andando bene. Quindi non mollare! Se continui ad andare nel modo che giusto otterrai presto tutto quello che hai programmato e riceverai le tue giuste gratificazioni. Presto sarai ringraziato per tutti i tuoi sforzi, rilassati e goditi i frutti delle tue fatiche!

È giunto il momento di dedicare un po’ più del tuo tempo al tu partner, cara Bilancia. Cerca di avere più attenzione o la situazione può peggiorare. Non commettere l’errore di ritirarti emotivamente perché questo è il percorso di non ritorno e davvero dannoso per la tua relazione. Se sei single, cara Bilancia, non lasciarti abbattere da questo fatto. Esci e divertiti con i tuoi amici. Passa il tempo con persone che davvero ti sollevano il morale e, una volta che sei lì, provaci!

Devi essere più attento nel modo in cui gestisci il tuo lavoro e soprattutto quando si tratta di decisioni su accordi e collaborazioni che incidono sul tuo futuro. D’altro canto, le tue finanze stanno andando piuttosto bene. Con un po’ di maturità e saggezza da parte tua, puoi fare abbastanza bene, finanziariamente parlando

SCORPIONE – Oggi subirai molte pressioni quando verranno alla luce varie situazioni che ti spingeranno a prendere decisioni impegnative. Tieni la testa alta e non lasciare che le difficoltà di passaggio di oggi ti sconfiggano, caro Scorpione. Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Se gestisci correttamente questa situazione, saprai per certo che puoi affrontare praticamente qualsiasi cosa. Adotta una strategia intelligente, vai avanti con attenzione e tutto si svolgerà secondo i piani.

In AMORE il tuo fascino misterioso e il tuo modo di fare sensuale hanno portato il tuo partner ad apprezzarti di più. Approfittane. Esprimi i tuoi sentimenti appassionati e smetti di tenere la persona amata a debita distanza. Sei single? Fai la tua mossa! Non aspettare che l’amore scenda dalle nuvole.

Sul LAVORO siate particolarmente cauti se doveste essere chiamati a firmare qualche accordo vincolante. Faresti meglio a rimandare qualsiasi decisione importante per un’altra volta. Anche le vostre finanze richiedono un’attenta gestione da parte vostra. Fai tutto ciò che è in tuo potere per assicurarti di rispettare il budget.

SAGITTARIO – Oggi troverai soluzioni creative a tutti i tipi di problemi, siano essi problemi che ti sono venuti in mente da tempo o questioni che sono sorte di recente. Una volta superato questi ostacoli, sarai pronto per apportare i cambiamenti necessari nella tua vita per un nuovo inizio. I pianeti sono dalla tua parte e ti faranno assaggiare i frutti del tuo successo. non esitare a parlare di ciò che hai in mente e chiedi consigli ad amici fidati.

In AMORE cerca di avvicinarti al tuo partner, trascorrere dei bei momenti insieme e legare più da vicino. Sarai soddisfatto della risposta che ricevi. Se stai ancora aspettando che appaia l’amore, sappi che presto incontrerai qualcuno che ti farà battere il cuore. Non affrettare le cose perché potresti finire per fare la scelta sbagliata.

CAPRICORNO – Devi impostare alcune priorità nella tua vita. Con la giusta attenzione, sarai in grado di risolvere qualsiasi problema. Tutto ciò che ottieni quando lasci che i problemi si accumulino è sentirti vanificato e alla fine sopraffatto. Focalizza tutta la tua attenzione sul fare una cosa alla volta e vedrai che abbastanza presto non avrai nulla di cui preoccuparti. Non dimenticare che essere calmi è la cosa più importante che puoi fare. Lascia che la ragione ti guidi in modo da non metterti nei guai e in seguito non te ne pentirai.

È giunto il momento di esprimere il tuo amore per il tuo partner. Non esitare a mostrare il tuo sentimento. Non trattenerti! Questo è l’unico modo per ottenere la reazione che desideri. E anche se sei single e non riesci più a sopportare questa solitudine, non mollare. Le stelle ti sorridono favorevolmente oggi. Vai avanti con fiducia e rivendica l’amore che cerchi.

ACQUARIO – Trova il ​​tempo per affrontare eventuali problemi nel tuo percorso oggi e prova a mettere in ordine tutti i tuoi affari. Questo ti aiuterà a rilassarti e ad essere più sereno. Agisci senza indugio, prendi decisioni e risolvi tutto ciò che si presenta mentre la giornata si svolge. Organizzati oggi e non esitare a chiedere aiuto alle persone giuste. Questo ti porterà sicuramente al successo. Non aver paura di fidarti dell’opinione degli altri e vedrai che ti guideranno nelle azioni giuste. Aspettati piacevoli sorprese anche in amore!

PESCI – I pianeti sono a tuo favore oggi e presto ti aiuteranno a vedere chiaramente la tua situazione. Prenditi il ​​tuo tempo e fai alcuni piani per il futuro. Cerca di organizzarti e di rispettare un programma. Sii realistico e eviterai qualsiasi passo falso o confusione. Se in AMORE sei in crisi , questo è un buon giorno per ripristinare gli affetti e l’armonia nella tua relazione. Parla con il tuo partner e prova a trovare soluzioni a tutte le cose che ti disturbano. Se sei single e stai ancora cercando quella persona speciale, allora lascia che il tuo fascino personale faccia il suo lavoro e prima o poi attrarrai la persona dei tuoi desideri!