Nuove dipendenze quando il Social può diventare un problema

Sarà capitato a tutti almeno una volta comunicare con i nuovi social, uno in particolare whatsapp. Quante volte guardate lo stato, se ha visualizzato il messaggio e aspettate con ansia che l’altro legga il vostro comunicato? Ebbene trattasi di una nuova dipendenza. Quando l’uso dell’app diventa ossessivo, può causare problemi alle relazioni sociali, in particolare quando in mezzo c’è l’amore, l’uso esagerato, l’attesa , il visualizzato o non del messaggio, può portare ad ansie e insicurezza nella relazione. Come guarire dalla dipendenza da WhatsApp? Una sana passeggiata in piazza, senza smartphone e ritrovare la comunicazione guardando l’altro negli occhi. Non bisogna nascondersi dietro uno schermo,la vita reale è fuori dalle mura di una stanza, è fondamentale ricercare le emozioni , l’emozione di uno sguardo o di una carezza, o l’abbraccio di un amico sincero, le parole di un amore o la bellezza del creato.

