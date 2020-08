Noleggio a lungo termine con Partita Iva conviene

Chi è un libero professionista oppure chi è titolare di un’azienda, e quindi in possesso di Partita Iva, trova molto interessante il noleggio auto a lungo termine. In questo articolo vedremo perché conviene il noleggio a lungo termine per Partita Iva.

Negli ultimi anni sono sempre più numerosi i liberi professionisti e gli imprenditori che stanno evitando di acquistare una vettura, ma preferiscono optare per un noleggio. Perché scegliere un noleggio auto piuttosto che un acquisto? Sicuramente l’acquisto di un noleggio auto comporta determinate spesso, che solitamente non sono prevedibili, come ad esempio manutenzioni improvvise, inoltre vi è anche l’impegno di pagare annualmente il bollo, l’assicurazione e la manutenzione ordinaria.

Perché conviene un noleggio a lungo termine?

Il noleggio lungo termine Partita IVA prevede un canone mensile fisso, che viene stabilito all’interno del contratto. Il canone mensile prevede:

La tassa di bollo vettura

L’assicurazione

La manutenzione ordinaria e straordinaria

Prima di scegliere di noleggiare una vettura a lungo termine è importante chiedersi se si tratta di una formula conveniente per le proprie esigenze. Il noleggio a lungo termine non è indicato solo per i privati ma anche, come anticipato, per chi possiede Partita IVA.

In particolare tra i benefici abbiamo la possibilità di:

pianificare i costi per tutti gli spostamenti

scegliere un veicolo senza anticipo, ma versando direttamente la rate mensili

copertura per qualsiasi imprevisto. Nella copertura sono previste le tasse, l’assicurazione, l’assistenza stradale e la manutenzione

detrazione fiscale . L’ammontare della detrazione varia dal fatto che il bene è strumentale oppure non strumentale. E chi invece ha partita IVA ma è esente di IVA? Chi ha ad esempio un regime forfettario ma è esente IVA non potrà dedurre alcun costo. Per tale motivo non può ottenere agevolazioni fiscali nel caso in cui decida di noleggiare un auto a lungo termine.

Come scegliere l’auto giusta per il noleggio a lungo termine

La soluzione migliore da preferire per un noleggio a lungo termine è quella costruita su misura per noi. Nella scelta dell’auto da noleggiare, dunque, è molto importante guardare al fattore comfort, oltre ai bassi consumi e al design. Durante la selezione occorrerà tenere sempre bene a mente le esigenze specifiche da guidatore alle quali l’auto dovrà rispondere. Per fortuna sono davvero tanto le offerte da poter trovare, spesso anche a prezzi molto contenuti.

Quando preferire il noleggio a lungo termine

Come abbiamo visto, sono tanti i punti che vanno a favore del noleggio a lungo termine, specie per chi possiede una Partita Iva. A chi si adatta di più questa soluzione e quando è meglio preferirla?

Considerando che quest’opzione viene presa in considerazione per il fitto di un veicolo per circa 60 mesi, scegliere di noleggiare un’auto per un lungo periodo si conferma una scelta utile quando ad esempio intendiamo acquistare un’auto risparmiando sui costi di manutenzione e sul prezzo iniziale. Un’opzione simile, ad esempio, può essere presa in carico da chi ha bisogno di una seconda auto da mettere a disposizione dell’azienda.