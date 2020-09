Montoro – Un veicolo attrezzato per il trasporto sociale

Sarà consegnato questa sera alla Comunità, alle ore 18:00 in piazza Michele Pironti, il veicolo attrezzato per il trasporto sociale. Finalmente anche a Montoro un servizio, già attivo in molte città, che sarà rivolto a quei cittadini che hanno necessità sociali e sanitarie.Grazie ad una convenzione con la PMG Italia ed all’aiuto di Imprenditori locali la parte più fragile della comunità potrà usufruire a breve di questo mezzo attrezzato per il trasporto di disabili e persone anziane che avranno necessità di spostarsi per problematiche sanitarie o sociali. Questa sera sarà l’occasione per ringraziare gli Imprenditori che hanno dato il loro contributo per questo primo passo e per invitare a partecipare nuovi partners.Il servizio sarà attivato al più presto, ci sarà con ogni probabilità un numero di telefono dedicato e chi ne farà richiesta, dopo che ne sarà verificata la situazione di necessità, avrà un aiuto in più.Questa iniziativa della Città di Montoro e del suo Assessorato alle politiche sociali va verso quell’idea di fare di Montoro “Un comune per gli Anziani”, un progetto che vuole rivolgersi a quei soggetti che troppo spesso si sentono abbandonati dalla comunità.Il trasporto sociale, a carico della comunità sarà solo il carburante mentre tutto il resto delle spese di gestione sarà a carico dei partners, è finalmente un atto concreto di solidarietà.

